Palestine, Hamas đạt thỏa thuận quản lý Gaza

(GLO)- Quan chức cấp cao của Hamas Mousa Abu Marzouk khẳng định lực lượng này và Chính quyền Palestine (PA) đã đạt được thỏa thuận về việc thành lập một ủy ban tạm thời để quản lý Dải Gaza thay mặt PA.

Ủy ban này sẽ chịu trách nhiệm giám sát các cửa khẩu biên giới và lực lượng an ninh trong Dải Gaza, đồng thời do một bộ trưởng thuộc PA đứng đầu.

Ông Abu Marzouk, không nêu rõ liệu quyết định này đã được Mỹ và PA phê chuẩn hay chưa, khiến tính ràng buộc của thỏa thuận vẫn chưa được xác định. Theo các nguồn tin từ Al Jazeera, một trong những ứng viên được đề cử làm người đứng đầu ủy ban là Bộ trưởng Y tế PA Majed Abu Ramadan, song Israel được cho là đã phản đối đề cử này.

Người dân Palestine nhận hàng cứu trợ tại Beit Lahia, miền Bắc Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Ông Abu Marzouk cũng chỉ ra rằng Israel vẫn từ chối cho phép lực lượng Liên hợp quốc hoạt động tại các khu vực hiện do nước này kiểm soát ở Dải Gaza. Điều này trái với bản dự thảo nghị quyết mà Mỹ trình lên Hội đồng Bảo an LHQ, trong đó trọng tâm là triển khai một lực lượng quốc tế nhằm ổn định tình hình tại Gaza.

Quan chức Hamas cho biết hiện vẫn còn bất đồng về chi tiết hoạt động của lực lượng quốc tế, bao gồm phạm vi triển khai và nhiệm vụ cụ thể, đồng thời nhấn mạnh rằng "vấn đề này vẫn cần thảo luận lâu dài". Ông Abu Marzouk cảnh báo việc giải giáp Hamas sẽ dẫn đến sự xuất hiện của các nhóm vũ trang mới, không góp phần vào "ổn định hay thực thi các thỏa thuận như lệnh ngừng bắn".

Trong những tuần gần đây, Hamas tránh công khai thảo luận thành phần của ủy ban giám sát các vấn đề dân sự tại Gaza, để không làm ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán nhạy cảm về việc chấm dứt chiến tranh và thiết lập cơ chế quản lý mới tại Gaza, vốn đang được Mỹ thúc đẩy thông qua sáng kiến hậu xung đột Gaza.