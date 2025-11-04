Mỹ đề xuất thành lập lực lượng quốc tế tạm thời tại Dải Gaza

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lưu hành một dự thảo nghị quyết Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) nhằm đề xuất thành lập Lực lượng Ổn định quốc tế tạm thời (ISF) tại khu vực này.

Theo dự thảo, ISF sẽ là một lực lượng đa quốc gia hoạt động dưới bộ chỉ huy thống nhất, phối hợp chặt chẽ với Israel và Ai Cập. Lực lượng này sẽ làm việc song song với một lực lượng cảnh sát Palestine mới được huấn luyện và thẩm tra lý lịch, nhằm bảo đảm an ninh biên giới và ổn định tình hình an ninh tại Gaza.

Binh sĩ Israel được triển khai tại Dải Gaza. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Nhiệm vụ trọng tâm của ISF bao gồm giám sát quá trình phi quân sự hóa Dải Gaza-một yêu cầu then chốt của Israel-thông qua việc phá hủy cơ sở hạ tầng và quân sự của Hamas, ngăn chặn việc tái thiết, và bảo đảm giải trừ vũ khí hoàn toàn các nhóm vũ trang phi nhà nước.

Ngoài ra, ISF còn có nhiệm vụ bảo vệ dân thường, hỗ trợ hoạt động nhân đạo, huấn luyện và hỗ trợ cảnh sát Palestine, cũng như phối hợp với các quốc gia liên quan để bảo đảm các hành lang nhân đạo. Dự thảo cũng cho phép ISF thực hiện “những nhiệm vụ bổ sung cần thiết” nhằm hỗ trợ Kế hoạch tổng thể phục hồi Gaza.

Theo đề xuất, sứ mệnh của ISF sẽ kéo dài đến hết năm 2027. Mọi thay đổi hoặc gia hạn đều phải tham vấn Israel, Ai Cập và HĐBA.

Các quan chức Israel, sau khi trao đổi với phía Mỹ, được cho là đánh giá bản dự thảo phù hợp với quan điểm của Israel.

Đáng chú ý, nghị quyết không viện dẫn Chương VII của Hiến chương LHQ, đồng nghĩa với việc ISF không mang cùng địa vị pháp lý như Lực lượng LHQ tại Liban (UNIFIL) và sẽ hoạt động theo một cơ chế khác. Israel được cho là phản đối tiền lệ triển khai “mũ xanh LHQ” trong khu vực liên quan đến xung đột Israel–Palestine.

Tuy nhiên, ISF vẫn sẽ được trao quyền thực thi việc phi quân sự hóa Gaza, thể hiện sự khác biệt so với quan điểm của các nước Arập như Ai Cập và Jordan, vốn ủng hộ một sứ mệnh gìn giữ hòa bình hơn là sứ mệnh cưỡng chế hòa bình.