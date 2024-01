Ông Trần Đức Phú giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Đoa

Dự hội nghị về phía tỉnh có ông Đinh Ngọc Hải-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Về phía địa phương có ông Nguyễn Hữu Thọ-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Y Đức Thành-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, đại diện lãnh đạo UBND huyện, một số ban, ngành, đoàn thể, các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khoá XII (nhiệm kỳ 2019-2024)...

Hội nghị đánh giá: Trong năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã triển khai hiệu quả các nội dung công tác theo chương trình hành động đã đề ra. Chú trọng công tác vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, thực hiện các phong trào thi đua do MTTQ các cấp phát động. Bên cạnh đó, MTTQ cùng các tổ chức chính trị-xã hội thành viên đã tuyên truyền, hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số nghèo thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tự lực vươn lên trong lao động sản xuất nâng cao đời sống, góp phần thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia. MTTQ huyện đã quan tâm vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, phối hợp cùng các đơn vị liên quan hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, đồng thời triển khai các hoạt động an sinh xã hội cho hộ nghèo, cận nghèo người dân tộc thiểu số, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại huyện.

Trên cơ sở kết quả đạt được, hội nghị đã thống nhất các nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2024. Đồng thời, hội nghị đã công bố quyết định của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” cho 2 cá nhân, quyết định của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen 2 tập thể và 2 cá nhân; công bố quyết định của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tặng giấy khen 13 tập thể và cá nhân cùng về thành tích xuất sắc trong công tác năm 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Hữu Thọ nhấn mạnh: Năm 2024, MTTQ các cấp của huyện tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ theo hướng tập trung hướng về cơ sở nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng của nhân dân, tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phát huy vai trò của đội ngũ chức sắc các tôn giáo, già làng, người uy tín tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hoạt động “Vì người nghèo” và chăm lo Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 cho người nghèo. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền, các chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền và khối đại đoàn kết toàn dân tộc của huyện vững mạnh...

Bí thư Huyện ủy cũng lưu ý MTTQ Việt Nam các cấp của huyện tập trung tuyên truyền công tác tổ chức đại hội MTTQ Việt Nam các cấp. Đồng thời, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tập trung chỉ đạo tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam điểm cấp xã nhiệm kỳ 2024-2029 tại xã Ia Pết, tiến tới tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn. Đặc biệt, làm tốt các mặt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2024-2029).

Cũng tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Đoa đã tiến hành hiệp thương bổ sung 1 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và hiệp thương chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Theo đó, ông Trần Đức Phú-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy được tín nhiệm vào Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Đoa khoá XII (nhiệm kỳ 2019-2024).

Được biết trước đó, ông Trần Đức Phú-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy đã được Ban Thường vụ Huyện ủy điều động, phân công giữ chức Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy từ đầu tháng 1-2024 thay ông Đinh Ơng-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã được HĐND huyện tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XIII (nhiệm kỳ 2021-2026) từ cuối tháng 9-2023.