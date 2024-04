Nữ sinh lớp 6 tại Đà Nẵng bị ghép 'ảnh nóng', ép đọc truyện đồi trụy

Tin liên quan 9X quản lý 3 trang web đồi trụy lĩnh án tù

Công an quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đang vào cuộc điều tra vụ việc một nữ sinh lớp 6 bị kẻ xấu cắt ghép "ảnh nóng", ép đọc truyện đồi trụy trên địa bàn.

Trước đó, ông C. (trú quận Cẩm Lệ) có đơn trình báo cơ quan chức năng về việc con gái mình (đang học lớp 6 tại một trường liên cấp trên địa bàn TP Đà Nẵng) bị kẻ xấu cắt ghép "ảnh nóng" để khống chế.

Theo đó, đối tượng đã cắt ghép khoảng 20 "ảnh nóng" với khuôn mặt của nữ sinh này. Sau đó, đối tượng liên lạc đe dọa, yêu cầu nữ sinh vào nhà tắm để quay, chụp lại hình ảnh khỏa thân.

Đối tượng liên tục nhắn tin đe dọa và yêu cầu nữ sinh làm theo lời chúng, nếu không sẽ gửi ảnh cho bạn bè và người thân, tung ảnh lên mạng xã hội. Vụ việc này đã được người nhà phát giác kịp thời.

"Ngoài việc nhắn tin đe dọa, đối tượng còn gửi những link truyện tranh trụy lạc, yêu cầu cháu phải đọc và kể lại cho chúng. Sau đó, chúng yêu cầu gọi video hình ảnh để nói chuyện. Tranh thủ lúc nói chuyện, đối tượng đã quay lại màn hình của cháu để ghép thành 1 đoạn chat sex. Nhận thấy đối tượng rất tinh vi về công nghệ, gia đình chúng tôi đã báo cáo lực lượng an ninh mạng vào cuộc" - ông C. viết trong đơn trình báo.

Sau khi gia đình cùng nhà trường, cơ quan chức năng vào cuộc, đối tượng đã khóa toàn bộ tài khoản mạng xã hội nhằm lẩn trốn.

Công an quận Cẩm Lệ đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự tập trung lực lượng, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Đà Nẵng truy xét nghi can vụ ghép "ảnh nóng", ép nữ sinh 12 tuổi khỏa thân, đọc truyện đồi trụy.