Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Những quy định mới về xử lý kỷ luật đối với người đã thôi việc, nghỉ hưu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (tổng hợp)

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 251/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 172/2025/NĐ-CP ngày 30-6-2025 quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức. Trong đó, sửa đổi Điều 22 và 23 về thẩm quyền và trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với người đã thôi việc, nghỉ hưu.

Theo đó, về thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với người đã thôi việc, nghỉ hưu, Nghị định số 251 quy định như sau:

(1) Trường hợp bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ, chức danh thì cấp có thẩm quyền bầu, phê chuẩn, quyết định phê duyệt kết quả bầu cử, bổ nhiệm hoặc chỉ định giữ chức vụ, chức danh cao nhất ra quyết định xử lý kỷ luật, trừ trường hợp quy định tại 3, 4 bên dưới. Trong trường hợp này, cấp có thẩm quyền quyết định việc xử lý đối với các chức vụ, chức danh khác có liên quan.

(2) Trường hợp bị xử lý kỷ luật bằng hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo thì cấp có thẩm quyền bầu, phê chuẩn, quyết định phê duyệt kết quả bầu cử, bổ nhiệm hoặc chỉ định giữ chức vụ, chức danh ra quyết định xử lý kỷ luật, trừ trường hợp quy định tại 3, 4 bên dưới.

nghi-dinh-so-2512025nd-cp-sua-doi-quy-dinh-ve-tham-quyen-va-trinh-tu-thu-tuc-xu-ly-ky-luat-doi-voi-nguoi-da-thoi-viec-nghi-huu.jpg
Nghị định số 251/2025/NĐ-CP sửa đổi quy định về thẩm quyền và trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với người đã thôi việc, nghỉ hưu. Ảnh: Internet

(3) Đối với người giữ chức vụ, chức danh trong cơ quan hành chính nhà nước do Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội phê chuẩn thì Thủ tướng Chính phủ ra quyết định xử lý kỷ luật.

(4) Đối với người giữ chức vụ, chức danh do Quốc hội bầu thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội ra quyết định xử lý kỷ luật.

Về trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với người đã thôi việc, nghỉ hưu, Nghị định mới quy định: Trường hợp đã có quyết định xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền đối với người đã thôi việc, nghỉ hưu có hành vi vi phạm trong quá trình công tác; căn cứ vào quyết định xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền, cơ quan tham mưu về công tác cán bộ của cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật đề xuất hình thức kỷ luật, thời điểm xử lý kỷ luật và thời gian thi hành kỷ luật.

Trường hợp thuộc thẩm quyền xử lý kỷ luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì Thường trực Ủy ban Công tác đại biểu đề xuất hình thức kỷ luật, thời điểm xử lý kỷ luật và thời gian thi hành kỷ luật báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Trường hợp thuộc thẩm quyền xử lý kỷ luật của Thủ tướng Chính phủ thì cơ quan có thẩm quyền quản lý, sử dụng trước thời điểm thôi việc, nghỉ hưu đề xuất hình thức kỷ luật, thời điểm xử lý kỷ luật và thời gian thi hành kỷ luật báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng thời gửi tới Bộ Nội vụ để thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trường hợp chưa có quyết định xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền đối với người đã thôi việc, nghỉ hưu có hành vi vi phạm trong quá trình công tác; cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật quy định ở trên quyết định việc xử lý kỷ luật và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Được biết, Nghị định số 251 có hiệu lực từ ngày 23-9-2025.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khảo sát địa điểm được quy hoạch xây dựng một số dự án của xã An Lão.

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn là nền tảng đưa địa phương phát triển

Thời sự

(GLO)- Phát biểu tại buổi làm việc với 4 xã: An Hòa, An Lão, An Vinh và An Toàn vào ngày 21-9, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đặt ra yêu cầu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp với tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, làm việc nào dứt việc đó.

Các đại biểu nhấn nút ra mắt mô hình “Kiến tạo không gian số Gia Lai”. Ảnh: Đ.T

Ra mắt mô hình “Kiến tạo không gian số Gia Lai”

Thời sự

(GLO)- Chiều 19-9, tại Trung tâm hội nghị Dankbaar Resort Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam), Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị gặp mặt, kết nối KOL, quản trị viên trên không gian mạng; đồng thời, thành lập “Liên minh Niềm tin số” và triển khai mô hình “Kiến tạo không gian số Gia Lai”.

null