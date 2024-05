Nhiều hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Đak Pơ

Theo đó, lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Đak Pơ là sự kiện lịch sử quan trọng. Chiến thắng Đak Pơ là chiến công lớn nhất trên chiến trường Liên khu V, đứng hàng thứ hai sau Chiến thắng Điện Biên Phủ, là trận đánh có quy mô, mang tầm vóc lịch sử và ý nghĩa chiến lược. Chiến thắng Đak Pơ góp phần buộc Pháp ký Hiệp định Genève năm 1954, lập lại hòa bình ở Việt Nam, Lào và Campuchia.

Việc tổ chức lễ kỷ niệm nhằm ca ngợi tinh thần chiến đấu anh dũng, mưu trí, sáng tạo của quân và dân ta; tinh thần đoàn kết toàn dân tộc tạo nên sức mạnh nội sinh trong chiến đấu cũng như trong xây dựng đất nước; biểu dương thành tựu to lớn của Nhân dân Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng sau 70 năm Chiến thắng Đak Pơ; những thành tựu và các dự án phát triển kinh tế-xã hội, những chuyển biến trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Gia Lai.

Theo đó, quy mô tổ chức lễ kỷ niệm là cấp tỉnh. Trưởng ban Chỉ đạo lễ kỷ niệm do Thường trực Tỉnh ủy chủ trì; Trưởng ban tổ chức lễ kỷ niệm là Chủ tịch UBND tỉnh. Thành phần Ban Chỉ đạo lễ kỷ niệm do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu; thành phần Ban tổ chức lễ kỷ niệm do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập; cơ quan Thường trực Ban tổ chức lễ kỷ niệm là Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch.

Lễ kỷ niệm sẽ diễn ra trong 2 ngày 23 và 24-6. Các hoạt động của lễ kỷ niệm và hoạt động hưởng ứng, tri ân gồm: triển lãm tranh, ảnh về Chiến thắng Đak Pơ; chương trình nghệ thuật; lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Đak Pơ; thăm, tặng quà các gia đình liệt sĩ, gia đình những người đã tham gia trận đánh Đak Pơ; xây dựng phim tài liệu, phóng sự, chuyên trang, chuyên mục về kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Đak Pơ; các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao… chào mừng lễ kỷ niệm.