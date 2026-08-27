Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Nhận 500 triệu đồng chuyển khoản từ người lạ, người đàn ông đến Công an trình báo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Công an xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa trả lại 500 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm sau khi nhận thông tin trình báo của người nhận trên địa bàn.

Theo đó, sáng 26-8, anh Nguyễn Anh Tuấn (thôn Kê, xã Chư Sê) bất ngờ nhận được số tiền 500 triệu đồng do 1 người lạ chuyển vào tài khoản của mình.

Nghĩ rằng đây là số tiền do người khác chuyển nhầm, với mong muốn tìm người chuyển để nhanh chóng trả lại, anh Tuấn đã đến Công an xã Chư Sê trình báo đề nghị hỗ trợ.

nhan-500-trieu-dong-chuyen-khoan-tu-nguoi-la-nguoi-dan-ong-den-cong-an-trinh-bao.jpg
Anh Tuấn (bìa phải) đã trả lại số tiền 500 triệu đồng chuyển khoản nhầm cho ông Hải (giữa). Ảnh: ĐVCC

Công an xã đã nhanh chóng xác minh ra người chuyển nhầm số tiền lớn trên là ông Nguyễn Văn Hải trú ở cùng thôn với anh Tuấn. Ông Hải cho biết, khi chuyển tiền cho 1 người khác, do sơ suất nên ông đã chuyển nhầm vào tài khoản của anh Tuấn.

Khi đang tương đối hoang mang tìm cách liên lạc với người nhận thì ông Hải hay tin rằng anh Tuấn đã đến Công an xã Chư Sê để trình báo.

Công an xã Chư Sê đã hướng dẫn anh Tuấn làm thủ tục trao trả toàn bộ số số tiền cho ông Hải theo đúng quy định của pháp luật.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

Tin tức

(GLO)- Mặc dù đã có 6 tiền án cùng về tội “Trộm cắp tài sản”, song 1 đối tượng ở phường An Phú (tỉnh Gia Lai) sau khi ra tù vẫn lẻn vào xóm trọ ở xã Đak Đoa trộm xe máy và bị bắt giữ.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Tin tức

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Delta Galil

Tin tức

(GLO)- Ngày 21-8, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Phù Cát tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông và phòng ngừa tội phạm cho 300 cán bộ, nhân viên, công nhân Công ty TNHH Delta Galil.

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Vợ chồng Phú Lê - Lã Thúy Kiều bị khởi tố

Tin tức

Cảnh sát vừa ra quyết định khởi tố Phú Lê và vợ cùng 2 người khác để làm rõ hành vi vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Lực lượng Công an phường Pleiku kiểm tra và xử lý các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Công an phường Pleiku mạnh tay với thực phẩm bẩn

Tin tức

(GLO)- Nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Công an phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt, xử lý nghiêm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, sử dụng hóa chất độc hại, hàng hóa không rõ nguồn gốc.

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

Thả diều, flycam gần sân bay có thể bị xử lý hình sự

Tin tức

(GLO)- Chỉ một chiếc diều hoặc flycam xuất hiện gần khu vực hoạt động bay cũng có thể khiến nhiều chuyến bay phải dừng chờ, chuyển hướng. Tùy hành vi, mức độ vi phạm, người điều khiển có thể bị phạt tiền, tịch thu phương tiện; trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng còn có thể bị xử lý hình sự.

null