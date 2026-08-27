Nhận 500 triệu đồng chuyển khoản từ người lạ, người đàn ông đến Công an trình báo

(GLO)- Công an xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa trả lại 500 triệu đồng cho người chuyển khoản nhầm sau khi nhận thông tin trình báo của người nhận trên địa bàn.

Theo đó, sáng 26-8, anh Nguyễn Anh Tuấn (thôn Kê, xã Chư Sê) bất ngờ nhận được số tiền 500 triệu đồng do 1 người lạ chuyển vào tài khoản của mình.

Nghĩ rằng đây là số tiền do người khác chuyển nhầm, với mong muốn tìm người chuyển để nhanh chóng trả lại, anh Tuấn đã đến Công an xã Chư Sê trình báo đề nghị hỗ trợ.

Anh Tuấn (bìa phải) đã trả lại số tiền 500 triệu đồng chuyển khoản nhầm cho ông Hải (giữa). Ảnh: ĐVCC

Công an xã đã nhanh chóng xác minh ra người chuyển nhầm số tiền lớn trên là ông Nguyễn Văn Hải trú ở cùng thôn với anh Tuấn. Ông Hải cho biết, khi chuyển tiền cho 1 người khác, do sơ suất nên ông đã chuyển nhầm vào tài khoản của anh Tuấn.

Khi đang tương đối hoang mang tìm cách liên lạc với người nhận thì ông Hải hay tin rằng anh Tuấn đã đến Công an xã Chư Sê để trình báo.

Công an xã Chư Sê đã hướng dẫn anh Tuấn làm thủ tục trao trả toàn bộ số số tiền cho ông Hải theo đúng quy định của pháp luật.