Nhà giàn DK1/11 cấp cứu ngư dân bị nạn

VĂN ĐƯỜNG
(GLO)- Bệnh nhân là ông La Văn Trú (SN 1966, trú tại Hoài Nhơn Đông, Gia Lai), có biểu hiện miệng méo, mắt nhắm, không nói được, tay chân yếu. Quân y nhận định sơ bộ bệnh nhân có dấu hiệu tai biến mạch máu não.

Vào lúc 10 giờ 17 phút ngày 29-3, tại khu vực biển Cụm Tư Chính, Nhà giàn DK1/11 (Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân) nhận được thông tin từ tàu cá số hiệu BĐ 97863 TS đang hoạt động ở vị trí cách nhà giàn khoảng 2 hải lý về phía Nam Đông Nam. Tàu do ông Tô Văn Dưỡng (SN 1969, trú tại phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) làm thuyền trưởng, báo có thuyền viên bị nạn.

Quân y Nhà giàn DK1/11 tiến hành sơ cứu cho ngư dân gặp nạn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Nhà giàn DK1/11 đã nhanh chóng báo cáo cấp trên, đồng thời triển khai công tác chuẩn bị, hướng dẫn tàu cá tiếp cận nhà giàn để kiểm tra, cấp cứu người bị nạn.

Đến 10 giờ 40 phút, tàu cá cập sàn tiếp nhận của nhà giàn. Tổ quân y được cử xuống tàu kiểm tra và nắm tình hình. Bệnh nhân là ông La Văn Trú (SN 1966, trú tại Hoài Nhơn Đông, Gia Lai), có biểu hiện miệng méo, mắt nhắm, không nói được, tay chân yếu. Lực lượng quân y đã sử dụng cáng cứu thương, kết hợp với cẩu để đưa bệnh nhân lên sàn tiếp nhận của nhà giàn.

Tại đây, quân y tiến hành sơ cứu ban đầu, đồng thời báo cáo xin ý kiến chuyên môn từ Quân y Vùng 2. Qua kiểm tra, bệnh nhân có huyết áp 131/71 mmHg, mạch 75 lần/phút, thân nhiệt 36,2°C; không sốt, tay chân yếu, không mở mắt, không nói được nhưng vẫn nhận thức được lời nói xung quanh. Quân y nhận định sơ bộ bệnh nhân có dấu hiệu tai biến mạch máu não.

Do điều kiện trang bị và chuyên môn tại nhà giàn còn hạn chế, quân y đã hướng dẫn thuyền trưởng khẩn trương đưa bệnh nhân vào Bệnh xá đảo Trường Sa để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Cấm xe lưu thông tại nhiều tuyến đường trung tâm Quy Nhơn để tổ chức lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2026

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai thông báo phân luồng giao thông để phục vụ hoạt động tổng duyệt và Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026. Trong đó tạm cấm phương tiện lưu thông trên một số tuyến đường xung quanh Quảng trường Nguyễn Tất Thành và lân cận.

Kon Gang tạo đòn bẩy giúp người dân thoát nghèo

(GLO)- Tận dụng nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, xã Kon Gang (tỉnh Gia Lai) đã triển khai hỗ trợ mỗi hộ nghèo, cận nghèo 2 con bò giống. Cách làm này không chỉ giúp người dân có sinh kế trước mắt mà còn tạo điều kiện để thoát nghèo, góp phần giảm nghèo bền vững.

Hội LHPN tỉnh Gia Lai phát động hưởng ứng “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

(GLO)- Sáng 20-3, tại phường Bình Định, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” với chủ đề “Phụ nữ vun trồng tương lai - vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”.

Sớm ổn định chỗ ở cho người dân tại vùng thiên tai

(GLO)- Sau Tết Nguyên đán 2026, nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai các dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai. Việc đẩy nhanh thi công hạ tầng khu tái định cư nhằm sớm di dời các hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, giúp họ ổn định cuộc sống lâu dài.

“Chợ di động” ở vùng cao Gia Lai

(GLO)- Lâu nay, đồng bào DTTS các xã vùng cao ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai đã quen với hình ảnh những phụ nữ miền xuôi rong ruổi trên “ngựa sắt”, chở theo đủ loại hàng hóa len lỏi qua từng con dốc, con suối để đến các thôn, làng xa xôi. Bà con Bahnar, H’re gọi đó là “chợ di động” vùng cao.

Gia Lai tạo sinh kế cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Thông qua Dự án 3 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt đã được triển khai. Sự hỗ trợ này giúp người dân cải thiện thu nhập, từng bước ổn định đời sống và vươn lên thoát nghèo.

null