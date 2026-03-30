Nhà giàn DK1/11 cấp cứu ngư dân bị nạn

(GLO)- Bệnh nhân là ông La Văn Trú (SN 1966, trú tại Hoài Nhơn Đông, Gia Lai), có biểu hiện miệng méo, mắt nhắm, không nói được, tay chân yếu. Quân y nhận định sơ bộ bệnh nhân có dấu hiệu tai biến mạch máu não.

Vào lúc 10 giờ 17 phút ngày 29-3, tại khu vực biển Cụm Tư Chính, Nhà giàn DK1/11 (Tiểu đoàn DK1, Vùng 2 Hải quân) nhận được thông tin từ tàu cá số hiệu BĐ 97863 TS đang hoạt động ở vị trí cách nhà giàn khoảng 2 hải lý về phía Nam Đông Nam. Tàu do ông Tô Văn Dưỡng (SN 1969, trú tại phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) làm thuyền trưởng, báo có thuyền viên bị nạn.

Quân y Nhà giàn DK1/11 tiến hành sơ cứu cho ngư dân gặp nạn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Nhà giàn DK1/11 đã nhanh chóng báo cáo cấp trên, đồng thời triển khai công tác chuẩn bị, hướng dẫn tàu cá tiếp cận nhà giàn để kiểm tra, cấp cứu người bị nạn.

Đến 10 giờ 40 phút, tàu cá cập sàn tiếp nhận của nhà giàn. Tổ quân y được cử xuống tàu kiểm tra và nắm tình hình. Bệnh nhân là ông La Văn Trú (SN 1966, trú tại Hoài Nhơn Đông, Gia Lai), có biểu hiện miệng méo, mắt nhắm, không nói được, tay chân yếu. Lực lượng quân y đã sử dụng cáng cứu thương, kết hợp với cẩu để đưa bệnh nhân lên sàn tiếp nhận của nhà giàn.

Tại đây, quân y tiến hành sơ cứu ban đầu, đồng thời báo cáo xin ý kiến chuyên môn từ Quân y Vùng 2. Qua kiểm tra, bệnh nhân có huyết áp 131/71 mmHg, mạch 75 lần/phút, thân nhiệt 36,2°C; không sốt, tay chân yếu, không mở mắt, không nói được nhưng vẫn nhận thức được lời nói xung quanh. Quân y nhận định sơ bộ bệnh nhân có dấu hiệu tai biến mạch máu não.

Do điều kiện trang bị và chuyên môn tại nhà giàn còn hạn chế, quân y đã hướng dẫn thuyền trưởng khẩn trương đưa bệnh nhân vào Bệnh xá đảo Trường Sa để tiếp tục theo dõi và điều trị.