Ngô Gia Lĩnh: Sẵn lòng vì cộng đồng

(GLO)- Năm 1983, khi mới 6 tuổi, cậu bé Ngô Gia Lĩnh cùng bố mẹ rời quê hương Hưng Yên vào Nông trường chè quốc doanh Ayun (tỉnh Gia Lai) sinh sống. Từ đó đến nay, anh Lĩnh luôn xem Gia Lai là quê hương thứ hai của mình và hết lòng cống hiến cho cộng đồng.

Không ngừng phấn đấu, cống hiến

Những năm 80 của thế kỷ XX, Nông trường chè quốc doanh Ayun (thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang cũ, nay là xã Mang Yang) là vùng đất khô cằn, kém phát triển. Cuộc sống của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số còn lạc hậu và nhiều khó khăn.

Anh Ngô Gia Lĩnh được tôn vinh là người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2025, được Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Quốc gia tặng bằng khen. Ảnh: NVCC

Đang học dở cấp III, Lĩnh phải nghỉ học để về giúp bố mẹ lao động, chăm lo cho các em vì kinh tế gia đình khó khăn. Dẫu vậy, với sự năng nổ, nhiệt tình, năm 1999, anh được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi đoàn thôn. Từ năm 2000-2007, anh làm Bí thư Đoàn thị trấn Kon Dơng.

Xác định để giúp bà con nơi đây thoát nghèo đòi hỏi phải có kiến thức, anh Lĩnh đã nỗ lực đăng ký học trung cấp pháp lý, học bổ túc văn hóa cấp III và tiếp tục học lên đại học, chuyên ngành báo chí. Không dừng lại, anh học văn bằng 2 đại học Luật.

Từ năm 2007 đến nay, anh Lĩnh lần lượt đảm nhận nhiều chức vụ như: Phó Bí thư Huyện đoàn Mang Yang, Phó trưởng Phòng Văn hóa-Thông tin huyện Mang Yang, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Mang Yang. Sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, từ ngày 1-7-2025 đến nay, anh giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Kon Chiêng.

Ông Võ Đình Huy-Phó Chủ tịch UBND xã Kon Chiêng-cho biết: “Với vai trò là Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, anh Lĩnh thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đoàn kết, hòa nhã với đồng nghiệp. Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đến thăm, kiểm tra và đánh giá cao việc triển khai hiệu quả công việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Kon Chiêng”.

Trải qua nhiều nhiệm vụ, đi cơ sở nhiều, anh Lĩnh thấy bà con địa phương còn rất nhiều khó khăn. Anh thực sự thương cảm nhiều gia đình quá cơ cực, chỉ biết trông chờ sự giúp đỡ của dân làng và Hội Chữ thập đỏ, chính quyền địa phương.

“Lòng tôi luôn day dứt và quyết tâm phải hỗ trợ bà con một phần nào đó, ít nhất là đủ ăn, đủ mặc và tiến tới phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Từ đó, tôi đã dấn thân và gắn bó với hành trình nhân đạo”-anh Lĩnh chia sẻ.

Gần 10 năm đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Mang Yang, anh Lĩnh đã kết nối hiệu quả với các tổ chức, đơn vị, nhà hảo tâm để có nhiều hình thức giúp đỡ hàng chục nghìn người dân nghèo, khó khăn trên địa bàn huyện.

Theo xơ Nguyễn Thị Thủy ở Nhà thờ Phú Thọ (phường An Phú), anh Lĩnh là người tận tâm, trách nhiệm, uy tín và hết lòng vì người nghèo, khó khăn. Vì vậy, khi nhà thờ vận động được các tổ chức, cá nhân tặng quà, hỗ trợ người nghèo thì lại kết nối với anh Lĩnh và yên tâm việc hỗ trợ sẽ đến đúng người, đúng hoàn cảnh.

“Trong các chuyến thiện nguyện, anh Lĩnh không nề hà bất cứ việc gì, từ phụ bưng bê, khuân vác đến đi tiền trạm… Vất vả thế nào anh cũng luôn tươi cười nên được mọi người quý mến”-xơ Thủy cho hay.

Tiên phong hiến máu tình nguyện, đồng hành với người nghèo

Năm 2009, huyện Mang Yang lần đầu tiên tổ chức hiến máu tình nguyện (HMTN). Lúc đó, anh Lĩnh làm Phó Bí thư Huyện đoàn, đã trực tiếp phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện để tổ chức. Nhận thức của bà con khi ấy, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, về HMTN còn hết sức hạn chế. Họ e ngại, lo lắng và chưa sẵn lòng HMTN.

Dù công việc bận rộn nhưng anh Ngô Gia Lĩnh (giữa) vẫn sắp xếp thời gian để tiếp tục hành trình thiện nguyện. Ảnh: H’Tuyết

“Tuy vậy, qua 1 tháng tuyên truyền, mình đã vận động được 98 bạn thanh niên tham gia đăng ký HMTN. Hôm tổ chức HMTN, mình là người đầu tiên hiến máu, làm gương để các bạn tin việc hiến máu không ảnh hưởng đến sức khỏe. Từ lần đầu tiên này đến nay, mình đã có 26 lần HMTN và năm nào cũng cố gắng tuyên truyền, vận động hàng trăm lượt người thân, bạn bè tham gia HMTN”-anh Lĩnh thông tin.

Anh Ngô Gia Lĩnh được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng bằng khen có thành tích xuắt sắc trong công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ năm 2021, 2023; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019, 2023…

Đặc biệt, năm 2025, anh là một trong những cá nhân điển hình tiêu biểu về HMTN trong toàn quốc, được Ban Chỉ đạo vận động HMTN Quốc gia tặng bằng khen.

Ông Nguyễn Chí Cẩn-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh-đánh giá: “Nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Mang Yang Ngô Gia Lĩnh là người luôn trách nhiệm, nhiệt tình, nỗ lực trong kết nối các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Anh cũng là người tiên phong trong phong trào HMTN, giúp Mang Yang luôn là địa phương đi đầu trong HMTN. Hiện nay, dù ở cương vị công tác mới nhưng anh Lĩnh vẫn tiếp tục kết nối giúp bà con nghèo, khó khăn. Nghĩa cử của anh rất đáng trân trọng”.

Hiện nay, dù rất bận rộn với công việc của Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Kon Chiêng nhưng anh Lĩnh vẫn dành thời gian cho công tác thiện nguyện. Cuối tháng 7-2025, anh kết nối trao tặng 350 suất quà cho người nghèo, khó khăn, bệnh nhân phong, nạn nhân chất độc da cam ở xã Lơ Pang.

Đến đầu tháng 8-2025, anh tiếp tục vận động thực hiện các chương trình thiện nguyện tại khối 3, xã Kon Chiêng như: xây nhà Tiếp bước tới trường; đào 3 giếng nước cho dân làng dùng chung; tặng quà, đồ dùng học tập cho học sinh.

“Cuối tháng 8-2025, mình kết nối tổ chức chương trình “Tìm em trên vạn nẻo đường VI” tại xã Kon Chiêng, tặng 5 tủ sách thư viện, tặng đồ dùng học tập, sữa lon dinh dưỡng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức vui Trung thu cho 750 trẻ em tại xã Kon Chiêng và trao 820 suất quà cho hộ khó khăn của 3 xã Ayun, Mang Yang, Lơ Pang”-anh Lĩnh vui vẻ cho biết.