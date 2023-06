Tế bào gốc được lấy từ nước tiểu do thận bài tiết ra được coi là 1 trong những phương pháp đột phá để tái tạo chức năng thận và từ đó cải thiện tình trạng bệnh.

Các hình ảnh, do tàu thăm dò Mặt Trăng Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) của NASA chụp được, cho thấy có ít nhất 4 vật thể được cho là các phần của con tàu đổ bộ Hakuto-R của Nhật Bản.

(GLO)- Trung Quốc chính thức cấm mua các sản phẩm từ nhà sản xuất Micron của Mỹ với lý do có nguy cơ gây ra các vấn đề an ninh mạng, dẫn tới rủi ro bảo mật với hạ tầng thông tin và ảnh hưởng đến an ninh quốc gia Trung Quốc.