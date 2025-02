Ngát hương mùa hoa trắng

Hoa cà phê trên vùng đất cao nguyên như món quà của thiên nhiên, một khúc nhạc dạo đầu cho mùa bội thu sắp tới. Vào độ tháng 2, những búp non bắt đầu hé nụ, rồi bừng nở thành những đóa hoa trắng muốt, phủ kín cả một vùng đồi núi.

Những người con của đại ngàn vẫn thường nói rằng, mùa hoa cà phê nở là lúc Tây Nguyên đẹp nhất. Đẹp không chỉ bởi màu hoa, mà còn bởi mùi hương nồng nàn trong từng nhịp thở của đất trời. Hương thơm ấy là sự giao thoa giữa nét dịu dàng và mạnh mẽ, phảng phất chút hoang dã nhưng cũng rất đỗi êm đềm. Đó là thứ hương thơm khiến người ta phải dừng chân, phải nhắm mắt hít hà thật sâu để tận hưởng.

Nhìn từ xa, cả cao nguyên như được bao phủ bởi một lớp sương trắng, tinh khiết và nhẹ nhàng. Khi cơn gió thổi qua, những cánh hoa rung rinh, tựa hồ những con sóng nhỏ đang dập dìu trên một mặt hồ tĩnh lặng. Mùa hoa cà phê cũng là thời điểm mà bà con nông dân tất bật làm việc mà trong lòng tràn đầy hy vọng về một vụ mùa bội thu.

Màu hoa trắng ấy không chỉ là biểu tượng của sự tinh khôi mà còn là lời hứa hẹn về những chùm quả đỏ mọng trong tương lai. Mỗi cánh hoa rơi xuống là một lời thì thầm của đất trời, là sự hòa quyện giữa thiên nhiên và con người.

Với những ai đã từng một lần đến Tây Nguyên vào mùa hoa cà phê, chắc chắn sẽ chẳng thể nào quên được vẻ đẹp bình dị mà quyến rũ ấy. Không rực rỡ kiêu sa như hoa hướng dương hay hoa đào, hoa cà phê mang vẻ đẹp thuần khiết, mộc mạc nhưng lại có sức hút riêng. Những con đường đất đỏ quanh co dẫn lối giữa vườn cà phê bạt ngàn, những chiếc lá xanh đung đưa dưới ánh nắng vàng và những bông hoa trắng ngần nở rộ tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Mùa hoa cà phê chỉ kéo dài chừng một vài tuần rồi lặng lẽ nhường chỗ cho những chùm quả non xanh. Nhưng khoảng thời gian ấy đủ để khiến lòng người say đắm, để những ai đã từng một lần chứng kiến đều mong muốn được quay trở lại. Để rồi khi mùa hoa qua đi, hương thơm ấy vẫn còn vương vấn trong ký ức. Nó gắn liền với những câu chuyện kể quanh bếp lửa, với những giấc mơ về một cuộc sống no ấm, hạnh phúc.

Và cứ thế, năm tháng đi qua, mùa hoa cà phê vẫn trở lại, vẫn nở rộ và vẫn tỏa hương ngào ngạt. Để mỗi khi chạm vào hương hoa ấy, lòng người lại thổn thức, lại mong ngóng những ngày tháng bình yên trên cao nguyên lộng gió, nơi có những mùa hoa trắng ngần đang khe khẽ hát khúc tình ca của đất trời.