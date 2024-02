Tin liên quan Gia Lai tăng cường cấp cứu, khám chữa bệnh dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024

Ông Lý Minh Thái-Phó Giám đốc Sở Y tế-cho biết: Sở đã có văn bản đề nghị lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, giám đốc các bệnh viện tư nhân, bệnh viện quân đội, trung tâm y tế các công ty cao su đứng chân trên địa bàn tỉnh nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phòng-chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế.

Cùng với đó, Sở yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn ứng trực 24/24 giờ; bảo đảm cơ số thuốc, máu, dịch truyền, vật tư, hóa chất, thiết bị y tế, oxy y tế; chuẩn bị phương án cấp cứu trong các sự kiện tập trung đông người; bố trí cơ số giường bệnh, phương tiện sẵn sàng phục vụ công tác điều trị, cấp cứu, nhất là cấp cứu tai nạn giao thông, cháy nổ, thương tích, ngộ độc thực phẩm và điều trị người bệnh mắc các bệnh truyền nhiễm.

Ngoài ra, các cơ sở y tế cần quán triệt nhân viên y tế thực hiện tốt nội quy, quy định, nâng cao ý thức phục vụ, văn hóa ứng xử với người bệnh và người nhà người bệnh khi đến khám, điều trị; thăm hỏi, chúc Tết bệnh nhân điều trị nội trú.

Về công tác giám sát dịch bệnh, Sở Y tế giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chủ động tham mưu, đề xuất các nội dung để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống.

Đồng thời, giao Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh tham gia cùng với Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm, các sở, ban, ngành liên quan phổ biến, tuyên truyền bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thực phẩm; phòng-chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân 2024.

Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế, các đơn vị y tế trên địa bàn đã chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện sẵn sàng đáp ứng nhu cầu khám, cấp cứu dịp Tết. Đến nay, Bệnh viện Nhi tỉnh đã xây dựng kế hoạch ứng phó, sẵn sàng tiếp nhận, điều trị bệnh nhi nặng từ tuyến dưới chuyển lên.

Bác sĩ Phan Thị Thùy Trang-Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc (Bệnh viện Nhi tỉnh) cho biết: Khoa đã chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, máu, dịch truyền, vật tư, hóa chất, thiết bị y tế, oxy y tế…; sắp xếp nhân lực trực luân phiên để đảm bảo mọi người cũng có thời gian đón Tết cùng gia đình. Khoa cũng có kế hoạch sẵn sàng ứng phó sự cố tai nạn hàng loạt, thực hiện “báo động đỏ” toàn viện khi cần thiết.

“Chúng tôi mong mọi người, mọi nhà đón Tết an toàn, đầm ấm, hạnh phúc, ăn uống đảm bảo vệ sinh, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, tuân thủ các quy định khi tham gia giao thông”-bác sĩ Trang nói.

Bác sĩ Hoàng Ngọc Thành-Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi tỉnh-thông tin: Bệnh viện phân công trực Tết theo 4 cấp: trực lãnh đạo, xử lý thông tin đường dây nóng; trực chuyên môn; trực hành chính-hậu cần và trực bảo vệ-tự vệ.

Danh sách cán bộ trực được niêm yết tại các khoa, phòng. Kế hoạch về phòng-chống cháy nổ, thảm họa, tai nạn; phòng-chống rét cho người bệnh; hỗ trợ kỹ thuật cho tuyến dưới, tham vấn về chuyên môn khi cần thiết cũng đều sẵn sàng.

“Các khoa chuẩn bị nhân lực trực Tết đầy đủ, đảm bảo chuyên môn, thuốc, vật tư y tế, trang-thiết bị sẵn sàng chăm sóc, điều trị bệnh nhân một cách tốt nhất. Bệnh viện cũng lên kịch bản ứng phó với các loại dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát.

Ngoài chăm sóc sức khỏe, những ngày Tết, bếp ăn từ thiện tại Bệnh viện cũng sẽ cung cấp các suất ăn miễn phí cho người bệnh.

Bệnh viện được UBND tỉnh giao nhiệm vụ hỗ trợ các bệnh nhân ở lại điều trị bệnh trong 3 ngày Tết. Chúng tôi có trách nhiệm chuyển đến tận tay bệnh nhân, giúp họ được chăm sóc sức khỏe và có thêm điều kiện đón Tết tại Bệnh viện”-bác sĩ Thành cho hay.

Theo bác sĩ Lê Thiện Thanh-Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Pleiku: Lãnh đạo đơn vị giao nhiệm vụ các khoa, phòng và 22 trạm y tế xã, phường bố trí phân công cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực 24/24 giờ trong những ngày nghỉ Tết đảm bảo công tác điều trị, phục vụ người bệnh; đảm bảo tất cả bệnh nhân được cấp cứu, được khám và điều trị kịp thời.

Ngoài ra, đơn vị thường trực cấp cứu ngoại viện, sẵn sàng và khẩn trương ứng phó trong trường hợp cấp cứu tai nạn hàng loạt, tai nạn giao thông nghiêm trọng…

Với tâm thế sẵn sàng làm việc xuyên Tết, chị Lê Thị Thu Sương-Điều dưỡng trưởng Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tâm sự: “Tôi đã quen với việc đón Tết tại bệnh viện. Công việc ngày Tết rất áp lực. Tuy nhiên, tôi tâm niệm đã chọn nghề thì phải tâm huyết, gắn bó với công việc chăm sóc người bệnh một cách tốt nhất”.