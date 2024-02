Theo đó nâng tổng số sản phẩm được công nhận của toàn tỉnh đến nay là 409 sản phẩm. Trong đó, có 104 sản phẩm đã hết thời hạn công nhận OCOP và 305 sản phẩm còn hiệu lực (41 sản phẩm 4 sao và 264 sản phẩm 3 sao). Cụ thể, nhóm thực phẩm 271 sản phẩm; nhóm đồ uống 9 sản phẩm; nhóm dược liệu và sản phẩm từ dược liệu 21 sản phẩm; nhóm thủ công mỹ nghệ 3 sản phẩm; nhóm sinh vật cảnh 1 sản phẩm. Với 161 chủ thể, gồm: 30 doanh nghiệp, 40 hợp tác xã, 91 cơ sở, hộ sản xuất kinh doanh; có 92/220 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh có sản phẩm đạt OCOP cấp tỉnh.

Ngoài ra, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành Quyết định số 743/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả chấm điểm các sản phẩm có tiềm năng 5 sao (từ 90 đến 100 điểm) thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2023 và đề nghị Trung ương đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP cấp quốc gia năm 2023 với 4 sản phẩm gồm: bộ sản phẩm hạt điều rang củi Hải Bình, đường vàng-đường An Khê, đường kính trắng-đường An Khê, đường tinh luyện-đường An Khê.