Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thế giới

Mỹ điều chỉnh các sắc thuế hàng hải liên quan tàu nước ngoài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
H.M (Tổng hợp)

(GLO)- Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) thông báo sẽ sửa đổi một số loại phí hàng hải đối với các tàu chở phương tiện và tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) được đóng ở nước ngoài từ ngày 14-10, trước khi mức phí cảng mới đối với các tàu liên quan đến Trung Quốc có hiệu lực vào tuần tới.

Theo thông báo, mức phí đối với các tàu chở phương tiện được đóng ở nước ngoài sẽ là 46 USD/tấn ròng.

phi-cang-my.jpg
Quang cảnh cảng Long Beach ở California, Mỹ. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Thông báo sửa đổi cũng nêu rõ bãi bỏ quy định cho phép đình chỉ giấy phép xuất khẩu LNG nếu không đáp ứng các hạn chế nhất định về việc sử dụng tàu được đóng ở nước ngoài (có hiệu lực hồi tố từ ngày 17-4).

Bên cạnh đó, việc miễn trừ phí cũng được áp dụng đối với một số tàu chở ethane và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) theo thỏa thuận thuê dài hạn. Động thái mới diễn ra cùng ngày với việc Mỹ tuyên bố áp thuế bổ sung 100% đối với hàng hóa Trung Quốc, trong đó bao gồm các loại cẩu trục giàn từ Trung Quốc và một số thiết bị xử lý hàng hóa khác, bao gồm khung gầm liên phương thức dùng cho xe tải vận chuyển container.

USTR xác nhận không áp thuế đối với các cẩu trục đã được đặt hàng trước ngày 17-4, cũng như không áp thuế đối với các container vận chuyển liên phương thức vì lo ngại tác động tiềm tàng đến các hãng vận tải nội địa Mỹ.

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc thông báo từ ngày 14-10 sẽ áp dụng phí cảng đặc biệt đối với tàu thuyền do các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân Mỹ sở hữu hoặc vận hành nhằm đáp trả các khoản phí cảng của Mỹ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ áp thuế bổ sung 100% với hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1-11

Tổng thống Mỹ áp thuế bổ sung 100% với hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1-11

(GLO)- Theo AP, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10-10 tuyên bố sẽ áp thuế bổ sung 100% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc bắt đầu từ ngày 1-11 hoặc sớm hơn, động thái có thể khiến mức thuế quan tăng lên gần mức từng làm dấy lên lo ngại suy thoái nghiêm trọng và hỗn loạn tài chính hồi tháng 4.

Có thể bạn quan tâm

Những ngôi nhà bị phá huỷ trong vụ không kích của Israel xuống thành phố Gaza

Mỹ điều binh sĩ tới hỗ trợ ổn định Gaza

Thế giới

(GLO)- Theo Kênh NBC News, quân đội Mỹ đang chuẩn bị các phương án triển khai khoảng 200 binh sĩ tới Israel nhằm hỗ trợ ổn định tình hình tại Dải Gaza, đồng thời bảo đảm dòng viện trợ nhân đạo và hỗ trợ an ninh sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hamas được công bố.

Tổng thống Trump điều động Vệ binh Quốc gia Texas tới Chicago

Tổng thống Trump điều động Vệ binh Quốc gia Texas tới Chicago, dấy lên tranh cãi về giới hạn quyền lực

Thế giới

(GLO)- Hàng trăm binh sĩ thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia bang Texas (Mỹ) đã tập trung ngày 7-10 tại một cơ sở quân sự gần Chicago. Ông Trump nhấn mạnh: “Chicago là một thành phố tuyệt vời nhưng có nhiều tội phạm. Nếu thống đốc không làm được, chúng tôi sẽ làm. Mọi chuyện rất đơn giản”. 

Tổng thống Trump đã ra quyết định về tên lửa Tomahawk cho Ukraine

Tin thế giới sáng 7-10: Tổng thống Trump đã ra quyết định về tên lửa Tomahawk cho Ukraine

Thế giới

(GLO)- Tổng thống Trump đã ra quyết định về tên lửa Tomahawk cho Ukraine, Nga-Ấn Độ tập trận chung với các kịch bản xung đột phức tạp, Đàm phán Israel-Hamas chính thức bắt đầu tại Ai Cập, Mưa lũ tại Ấn Độ và Nepal: Hàng chục người thiệt mạng... là những tin tức thế giới nổi bật sáng 7-10. 

null