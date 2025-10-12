Mỹ điều chỉnh các sắc thuế hàng hải liên quan tàu nước ngoài

(GLO)- Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) thông báo sẽ sửa đổi một số loại phí hàng hải đối với các tàu chở phương tiện và tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) được đóng ở nước ngoài từ ngày 14-10, trước khi mức phí cảng mới đối với các tàu liên quan đến Trung Quốc có hiệu lực vào tuần tới.

Theo thông báo, mức phí đối với các tàu chở phương tiện được đóng ở nước ngoài sẽ là 46 USD/tấn ròng.

Quang cảnh cảng Long Beach ở California, Mỹ. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Thông báo sửa đổi cũng nêu rõ bãi bỏ quy định cho phép đình chỉ giấy phép xuất khẩu LNG nếu không đáp ứng các hạn chế nhất định về việc sử dụng tàu được đóng ở nước ngoài (có hiệu lực hồi tố từ ngày 17-4).

Bên cạnh đó, việc miễn trừ phí cũng được áp dụng đối với một số tàu chở ethane và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) theo thỏa thuận thuê dài hạn. Động thái mới diễn ra cùng ngày với việc Mỹ tuyên bố áp thuế bổ sung 100% đối với hàng hóa Trung Quốc, trong đó bao gồm các loại cẩu trục giàn từ Trung Quốc và một số thiết bị xử lý hàng hóa khác, bao gồm khung gầm liên phương thức dùng cho xe tải vận chuyển container.

USTR xác nhận không áp thuế đối với các cẩu trục đã được đặt hàng trước ngày 17-4, cũng như không áp thuế đối với các container vận chuyển liên phương thức vì lo ngại tác động tiềm tàng đến các hãng vận tải nội địa Mỹ.

Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc thông báo từ ngày 14-10 sẽ áp dụng phí cảng đặc biệt đối với tàu thuyền do các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân Mỹ sở hữu hoặc vận hành nhằm đáp trả các khoản phí cảng của Mỹ.