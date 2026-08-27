Mùa Vu Lan: Chữ hiếu lan tỏa từ mái chùa đến cộng đồng

(GLO)- Mùa Vu Lan 2026 ở Gia Lai không chỉ có nghi lễ bông hồng cài áo. Từ bữa cơm chay, phiên chợ 0 đồng đến những phần quà cho người khó khăn, chữ hiếu đang được lan tỏa bằng sự sẻ chia.

Vu Lan về trong những đóa hồng được cài lên ngực áo, trong lời kinh nhắc nhớ công ơn sinh thành. Tại Gia Lai, mùa báo hiếu còn hiện hữu qua những phần cơm chay, chiếc xe đạp đến trường và những túi nhu yếu phẩm được trao tận tay người khó khăn.

Hình minh họa (AI).

Chữ hiếu từ mái ấm gia đình đang được mở rộng thành lòng biết ơn và trách nhiệm với cộng đồng.

Từ những bông hồng được kết bằng tay

Chính lễ Vu Lan năm 2026 rơi vào Rằm tháng 7, tức thứ Năm, ngày 27/8. Tuy nhiên, không khí mùa báo hiếu tại nhiều cơ sở Phật giáo ở Gia Lai đã bắt đầu từ những ngày đầu tháng 7 âm lịch.

Tại chùa Bửu Thọ (phường An Phú), phật tử chuẩn bị cho đại lễ từ khoảng ba tuần trước. Từng dải ruy-băng, tấm vải voan được kết thành khoảng 1.000 bông hoa dành cho nghi thức bông hồng cài áo.

Mỗi bông hoa mang theo một câu chuyện riêng. Có người còn đủ cha mẹ, có người chỉ còn cha hoặc mẹ, cũng có người đã mất cả hai đấng sinh thành. Dù sắc hoa khác nhau, khoảnh khắc cài hoa vẫn đưa người dự lễ trở về với một điều chung nhất: Cha mẹ không ở bên ta mãi mãi.

Tại chùa Dương Chi (xã Bình Dương), mùa Vu Lan được kể bằng âm nhạc. Đêm văn nghệ tổ chức vào tối 22/8 có những ca khúc về cha mẹ, quê hương và lòng biết ơn. Cách chuyển tải gần gũi giúp tinh thần báo ân không nằm trong những lời giảng xa xôi mà đi vào cảm xúc của từng người dự lễ.

Những nghi thức ấy không nhằm giữ người ta ở lại trong nỗi buồn. Đó là lời nhắc hãy quan tâm đến cha mẹ khi còn có thể, biết nói một lời yêu thương, thu xếp một bữa cơm chung và đừng để sự bận rộn trở thành khoảng cách trong gia đình.

Báo hiếu lan tỏa trong cộng đồng

Cũng trong đêm Vu Lan tại chùa Dương Chi, 35 gian hàng của “Phiên chợ 0 đồng” được mở ra. Chương trình do câu lạc bộ tình nguyện viên Chữ thập đỏ Bạch Mai Trang chung tay thực hiện, mang theo nhu yếu phẩm, quà và tiền mặt dành cho người khó khăn.

Ban tổ chức chuẩn bị 50 suất hỗ trợ, mỗi suất trị giá 850.000 đồng. Khi một số người già yếu, người khuyết tật và người bệnh không có phiếu vẫn tìm đến, chương trình trao thêm 20 phần quà dự phòng, trị giá khoảng 300.000 đồng mỗi phần.

Sự linh hoạt ấy khiến phiên chợ không còn đơn thuần là một hoạt động trao quà theo danh sách. Trong khoảnh khắc có thêm người cần giúp đỡ, lòng sẻ chia đã được đặt lên trước những thủ tục có sẵn.

Ở phía Tây tỉnh, chùa Vạn Phật (phường Pleiku) lại chọn cách đồng hành với bệnh nhân. Ngay ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch, nhà chùa trao 800 suất cơm chay đến Bệnh viện Quân y 211, Bệnh viện Tâm thần kinh Pleiku, Trung tâm Y tế Pleiku và Trung tâm Y tế Ia Grai.

Cùng với những suất cơm, 102 phần quà, trị giá 300.000 đồng mỗi phần, được gửi tới bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Cấp cứu và Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc của Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.

Một suất cơm không thể thay người bệnh gánh hết chi phí điều trị. Nhưng trong những ngày nằm viện, cảm giác được quan tâm đôi khi cũng là một sự nâng đỡ cần thiết.

Những phần quà nối dài từ phía Đông đến phía Tây

Tại buôn Phú Cần (xã Phú Túc), chùa Bửu Tịnh tổ chức trao 215 phần quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn vào sáng 25/8. Mỗi phần trị giá 400.000 đồng, gồm gạo, mì, nước mắm, dầu ăn và các nhu yếu phẩm. Tổng kinh phí của chương trình là 86 triệu đồng.

Trước đó, tại tịnh xá Ngọc Lai (xã Ia Grai), chương trình Vu Lan ngày 22/8 không chỉ có nghi lễ tri ân mà còn dành 45 phần quà cho học sinh và 10 phần cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Câu lạc bộ Máu nóng Ia Grai trao thêm 10 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Điều đáng chú ý là những đối tượng được quan tâm trải rộng từ người già đến trẻ nhỏ. Báo hiếu không chỉ hướng về thế hệ đi trước mà còn là cách cùng nhau chăm lo cho tương lai, để những học sinh còn khó khăn có thêm động lực tiếp tục đến trường.

Ở phường An Nhơn, tịnh xá Ngọc Duyên cùng phật tử và các nhà hảo tâm trao 150 phần quà cho người dân. Tịnh xá còn phối hợp với Hội Khuyến học phường thực hiện chương trình “Tiếp sức đến trường”, tặng 4 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Khi lòng biết ơn trở thành một thói quen

Các hoạt động thiện nguyện mùa Vu Lan không chỉ đến từ cơ sở Phật giáo. Nhiều nhóm xã hội, bếp ăn tình thương và cá nhân tại Gia Lai cũng chọn tháng báo hiếu để quan tâm đến người già neo đơn, người khiếm thị và bệnh nhân nghèo.

Giữa tháng 8, Chi hội Bác Ái Tuy Phước đã trao 100 phần quà với tổng trị giá 40 triệu đồng. Trong đó, 50 phần dành cho người khiếm thị tại bếp ăn tình thương thuộc Trung tâm Y tế Tuy Phước, số còn lại hỗ trợ người nghèo tại các phường ở Quy Nhơn.

Ngày 24/8, chương trình tiếp tục trao 20 phần quà cho người cao tuổi tại xã Tuy Phước và 10 phần cho các cụ ở xã miền núi Vân Canh. Bếp ăn tình thương tại Trung tâm Y tế Tuy Phước vẫn duy trì hoạt động suốt tháng, cung cấp những bữa ăn cho bệnh nhân và người khó khăn.

Tại Pleiku, có những người chọn báo hiếu bằng cách tìm đến các cụ nhặt ve chai, người bị tai biến hoặc những gia đình sống trong nhà trọ. Có người đã duy trì việc thăm hỏi người già neo đơn suốt nhiều năm, không chờ đến tháng 7 âm lịch mới bắt đầu.

Đó có lẽ là nét đẹp bền vững nhất của mùa Vu Lan: Một hoạt động được khởi đầu từ dịp lễ nhưng không khép lại khi ngày rằm đi qua.

Mùa Vu Lan không đo bằng mâm lễ

Mùa Vu Lan năm nay, tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ quan, địa phương hướng dẫn cơ sở Phật giáo tổ chức hoạt động trang nghiêm, an toàn, tiết kiệm và phù hợp truyền thống. Tinh thần này cũng gặp nhau ở những chương trình thiện nguyện đang diễn ra: không đặt nặng hình thức, hướng đến sự thiết thực và đúng đối tượng.

Một mùa Vu Lan vì thế không được đo bằng mâm lễ lớn hay nhỏ. Ý nghĩa của ngày báo hiếu nằm ở cách mỗi người đối xử với cha mẹ khi còn hiện hữu và cách lòng biết ơn được chuyển thành hành động.

Từ một bông hồng cài áo đến suất cơm trao tại bệnh viện; từ túi gạo dành cho người già đến chiếc xe đạp giúp trẻ nhỏ tới trường, những việc làm ấy đang nối chữ hiếu với tình người.

Và khi sự sẻ chia trở thành thói quen, mùa Vu Lan sẽ không còn giới hạn trong một ngày Rằm tháng 7.