Mưa lớn gây thiệt hại hơn 4,5 tỷ đồng

(GLO)- Ngày 17-7, đoàn công tác của các doanh nghiệp Hàn Quốc do Giáo sư Oh Sang Sik-Chủ tịch Mạng lưới Nông nghiệp quốc tế tại Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với các sở, ngành của tỉnh Gia Lai để tìm hiểu về môi trường đầu tư trên các lĩnh vực.

(GLO)- Báo Công thương, báo điện tử Vietnamnet ngày 13-7 cho biết: Theo thống kê của Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA), trong 5 tháng đầu năm 2023, sản xuất thép thô trong nước chỉ đạt hơn 7,5 triệu tấn (giảm 21% so với cùng kỳ 2022); tiêu thụ đạt 7,6 triệu tấn (giảm 17% so với cùng kỳ 2022); sản xuất thép thành phẩm đạt hơn 11 triệu tấn (giảm 21,8% so với cùng kỳ năm 2022); bán hàng thép thành phẩm đạt gần 10,4 triệu tấn (giảm 19,4% so với cùng kỳ năm 2022).