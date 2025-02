Món quà quê tại Hội cầu Huê ở An Khê

Năm nay, Hội Cầu Huê-phiên chợ xưa thu hút 53 sạp hàng của các cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh ở thị xã An Khê. Các sạp hàng được dựng bằng tre, nứa, lá để giống với chợ quê và giới thiệu hàng trăm món quà quê, nước uống, nông sản của địa phương.

Rượu ghè, cơm lam-ẩm thực đặc trưng của người dân tộc thiểu số tại An Khê được giới thiệu, quảng bá tại Hội Cầu Huê. Ảnh: Ngọc Minh

Sạp hàng của chị Nguyễn Thị Bích Ly (tổ 2, phường Tây Sơn, thị xã An Khê), ngoài bày bán nhiều loại nông sản như đậu xanh, đậu đỏ, gạo, tinh bột nghệ, bột sắn dây, hoa đu đủ đực ngâm mật ong, tắc ngâm mật ong do gia đình chế biến, sản xuất, trồng trọt, chị Ly còn bán thêm rượu ghè, mật ong rừng, thảo dược, muối…, để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.

Từng món hàng được chị Ly đóng gói cẩn thận, bày biện ngay ngắn. Giá bán các loại sản phẩm dao động từ vài ngàn đồng đến vài trăm ngàn đồng.

Với ý nghĩa mang lại nhiều may mắn, tốt lành, đậu đỏ là một trong những mặt hàng bán chạy tại Hội Cầu Huê. Ảnh: Ngọc Minh

Chỉ bì đậu đỏ nhỏ xinh, chị Ly bảo 5.000 đồng/bì, đậu xanh, muối hột 5 ngàn đồng/bì. Đậu đỏ, đậu xanh không chỉ là loại thực phẩm bổ dưỡng mà còn có ý nghĩa mang lại may mắn, tốt lành, đỗ đạt. Theo quan niệm, muối có ý nghĩa trong tình cảm, mang đến sự mặn mà, gắn kết các thành viên trong gia đình, sự hòa thuận giữa vợ chồng, con cái và hạnh phúc tròn đầy. Đầu năm, những món hàng này, người dân chỉ mua tượng trưng, cầu may mắn, sung túc, bình an cho gia đình nên không mua nhiều.

“Tham gia phiên chợ, tôi quảng bá nông sản của địa phương đến với du khách gần xa và mong muốn qua các món hàng hóa sẽ đem tới niềm vui, hạnh phúc, may mắn đến với tất cả mọi người”-chị Ly nói.

Sạp hàng của chị Nguyễn Thị Bích Ly (tổ 2, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) bày bán nhiều loại nông sản của địa phương. Ảnh: Ngọc Minh

Sạp hàng của ông Vũ Văn Chiến (tổ 13, phường An Phú) là 2 chiếc bàn nhỏ, bày dày đặc tò he hình các con vật, bông hoa, những nhân vật hoạt hình, màu sắc sặc sỡ bắt mắt, thu hút rất đông khách hàng “nhí”. Ông Chiến cho biết: Tò he là món đồ chơi dân gian và được xem như những tác phẩm nghệ thuật có sức hấp dẫn với nhiều người, nhất là trẻ em. Mỗi con tò he được bán ra sẽ lan tỏa tình yêu với mọi người về món đồ chơi dân gian, giúp ông duy trì, gìn giữ nghề truyền thống và mang lại thu nhập cho gia đình.

“Bình thường tôi nặn và bán tò he tại các cổng trường học trên địa bàn thị xã. Dịp Tết, tôi bày bán tò he tại phiên chợ. Mỗi con tò he tôi bán 20 ngàn đồng, bằng với giá ngày thường. Qua 2 ngày tham gia Hội Cầu Huê, tôi bán hơn 100 con tò he, nhiều hơn so với ngày thường”-ông Chiến phấn khởi chia sẻ.

Qua 2 ngày tham gia Hội Cầu Huê, ông Vũ Văn Chiến (tổ 13, phường An Phú) bán hơn 100 con tò he. Ảnh: Ngọc Minh

Được bố mẹ mua cho 4 tò he, em Nguyễn Ngọc Hà Nhi (SN 2012 ở phường Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) hồ hởi nói: Em sẽ để bông hoa hồng đỏ, nhân vật Elsa, Anna trong bộ phim hoạt hình Nữ hoàng băng giá ở bàn học của 2 chị em. Các tò he rất đẹp, từng chi tiết sống động như thật. Em sẽ bảo quản các tò he thật tốt để chơi được lâu hơn.

“Phiên chợ rất đông vui có nhiều trò chơi dân gian và món đồ em thích. Ngoài tò he, ba mẹ em còn xin chữ bình an, để cuộc đời em luôn bình an. Em rất thích phiên chợ”-Nhi thổ lộ.

Rất đông người dân xin chữ-món quà đầu năm, mong muốn may mắn, bình an. Ảnh: Ngọc Minh

Chị Nguyễn Thị Phượng (thôn 1, xã Thành An) bộc bạch: “Mùng 4 Tết, tôi và mấy chị em trong xóm dự lễ kỷ niệm 254 năm khởi nghĩa Nông dân Tây Sơn (1771-2025), 236 năm Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa (1789-2025) và tham quan, mua sắm tại phiên chợ. Chúng tôi đã thưởng thức món cơm lam, thịt nướng thơm ngon và mua nhiều hàng hóa. Riêng tôi đã mua bì muối, ký lúa, ký bắp, mong ước năm mới no đủ, sung túc, sản xuất phát triển, làm ăn thắng lợi”.

Tham gia Hội Cầu Huê, người dân mua quà và háo hức mang lộc về nhà. Ảnh: Ngọc Minh

Đầu năm, tham quan, mua sắm tại phiên chợ, mỗi người, mỗi nhà không chỉ chọn mua món đồ ưng ý mà còn gửi gắm niềm tin, mong ước cho gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng, sung túc, đủ đầy. Đây chính là nét đẹp của phiên chợ đầu xuân cũng như của người Việt vùng Tây Sơn Thượng.

Theo thống kê, qua 2 ngày tổ chức, Hội Cầu Huê thu hút khoảng 60.000 lượt người dân đến vui chơi, tham quan và mua sắm.

Đông đảo người dân và du khách đến vui chơi, tham quan, mua sắm tại Hội Cầu Huê ở An Khê. Ảnh: Ngọc Minh

Trao đổi với P.V, bà Lê Thị Hồng Minh-Phó Chủ tịch UBND thị xã An Khê cho biết: Cùng với tổ chức các hoạt động vui Xuân, đón Tết Ất Tỵ, thị xã tổ chức Hội Cầu Huê. Hội Cầu Huê là lễ hội truyền thống của người Việt tại vùng An Khê nhằm cầu mong mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an; tái hiện phiên chợ xưa qua các chòi, sạp mua bán, trao đổi hàng hóa, thể hiện tình đoàn kết Kinh-Thượng trong buổi đầu người Việt lên Tây Nguyên lập nghiệp với nhiều hoạt động thú vị như: Hát cầu Huê, biểu diễn võ thuật, trình diễn cồng chiêng, các trò chơi dân gian. Thông qua phiên chợ để người dân trên địa bàn và du khách đến vui chơi, tham quan, mua sắm các sản vật, đặc sản của địa phương. Thời gian tới, thị xã tiếp tục duy trì tổ chức và nâng tầm phiên chợ nói riêng, Hội Cầu Huê nói chung.