(GLO)- Tối 9-2 (tức 30 Tết), tại Hội trường 23-3 (phường An Tân, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai), Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao thị xã An Khê phối hợp với Thị Đoàn An Khê tổ chức chương trình văn nghệ mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024.