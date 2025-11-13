Người dân hiến tặng cho xã Ia Dom bộ chiêng có tuổi đời 200 năm

(GLO)- Sáng 13-11, anh Vũ Văn Hiếu (làng Ia Mút, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) đã hiến tặng 1 bộ chiêng cổ có tuổi đời 200 năm cho chính quyền xã Ia Dom.

Theo đó, bộ chiêng có 19 món được anh Hiếu mua lại từ một người bạn chuyên sưu tầm các vật dụng liên quan đến văn hóa của người Jrai tại địa phương.

Để bộ chiêng phát huy giá trị và có thể bảo tồn tốt hơn, anh Hiếu đã quyết định hiến tặng bộ chiêng này cho chính quyền xã Ia Dom.

Anh Hiếu (giữa) đã tặng bộ chiêng quý cho xã Ia Dom. Ảnh: Vũ Hiền

Ông Trần Ngọc Phận-Bí thư Đảng ủy xã Ia Dom cho biết rất trân trọng tấm lòng của anh Hiếu đối với cộng đồng. Theo ông Phận, bộ chiêng sẽ thuộc sở hữu chung của cộng đồng, là tài sản văn hóa quý giá mà mọi người dân đều có quyền tiếp cận và sử dụng. Qua đó tạo không gian văn hóa chung và tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên trong cộng đồng.

Được biết, bộ chiêng cổ này có giá trị trường hàng trăm triệu đồng. Một số cá nhân khi biết tin anh Hiếu sở hữu bộ chiêng quý đã đặt vấn đề mua lại, song anh đã từ chối và giữ lại với mục đích bảo tồn.