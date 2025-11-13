Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Văn hóa

Cổ học tinh hoa Văn học - Nghệ thuật Quà tặng tâm hồn

Người dân hiến tặng cho xã Ia Dom bộ chiêng có tuổi đời 200 năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 13-11, anh Vũ Văn Hiếu (làng Ia Mút, xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) đã hiến tặng 1 bộ chiêng cổ có tuổi đời 200 năm cho chính quyền xã Ia Dom.

Theo đó, bộ chiêng có 19 món được anh Hiếu mua lại từ một người bạn chuyên sưu tầm các vật dụng liên quan đến văn hóa của người Jrai tại địa phương.

Để bộ chiêng phát huy giá trị và có thể bảo tồn tốt hơn, anh Hiếu đã quyết định hiến tặng bộ chiêng này cho chính quyền xã Ia Dom.

anh-hieu-thu-4-tu-trai-qua-da-tang-bo-chieng-quy-cho-xa-ia-dom-anh-vu-hien.jpg
Anh Hiếu (giữa) đã tặng bộ chiêng quý cho xã Ia Dom. Ảnh: Vũ Hiền

Ông Trần Ngọc Phận-Bí thư Đảng ủy xã Ia Dom cho biết rất trân trọng tấm lòng của anh Hiếu đối với cộng đồng. Theo ông Phận, bộ chiêng sẽ thuộc sở hữu chung của cộng đồng, là tài sản văn hóa quý giá mà mọi người dân đều có quyền tiếp cận và sử dụng. Qua đó tạo không gian văn hóa chung và tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên trong cộng đồng.

Được biết, bộ chiêng cổ này có giá trị trường hàng trăm triệu đồng. Một số cá nhân khi biết tin anh Hiếu sở hữu bộ chiêng quý đã đặt vấn đề mua lại, song anh đã từ chối và giữ lại với mục đích bảo tồn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Gia Lai khẳng định vị thế là “cầu nối” kết nối các tỉnh Tây Nguyên thông qua các sự kiện bảo tồn và phát huy di sản cồng chiêng quy mô lớn. Ảnh: Hoàng Ngọc

Gia Lai: 20 năm lan tỏa âm vang cồng chiêng

(GLO)- Ngày 25-11-2005, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO vinh danh là “Kiệt tác truyền khẩu và Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại”. Từ mốc son này, Gia Lai đã không ngừng nỗ lực gìn giữ không gian văn hóa cồng chiêng, đưa âm vang đại ngàn đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Nhà thơ Đào Đức Tuấn (thứ 2 từ phải sang) khẳng định người nghệ sĩ cần hun đúc tinh thần lao động sáng tạo phù hợp với thời kỳ mới. Ảnh: Lam Nguyên

“Trái ngọt” từ một trại sáng tác

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Sau 1 tuần tổ chức đi thực tế và dành thời gian cho trại viên tự do sáng tạo, Trại sáng tác Văn học nghệ thuật (VHNT) năm 2025 tại cao nguyên Gia Lai bế mạc ngày 3-11. Từ đây, nhiều cảm xúc đẹp đẽ được chắt lọc và gửi trao qua từng tác phẩm.

Báo và PTTH Gia Lai đạt giải khuyến khích giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam” lần thứ ba

Báo và PTTH Gia Lai đạt giải khuyến khích giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam” lần thứ ba

Văn hóa

(GLO)- Tối 6-11, tại Nhà hát Hồ Gươm (TP. Hà Nội), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức lễ trao giải báo chí toàn quốc “Vì sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam” lần thứ ba.

Đỗ Thị Thanh Vân và hành trình thổi hồn mới vào gốm Vân Sơn

E-magazine Đỗ Thị Thanh Vân và hành trình thổi hồn mới vào gốm Vân Sơn

Emagazine

(GLO)-Giữa hơi ấm của đất và lửa, chị Đỗ Thị Thanh Vân-Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Gốm Vân Sơn (phường Quy Nhơn Đông), đang thổi sức sống mới vào nghề gốm truyền thống. Với chị, làm gốm không chỉ là khởi nghiệp, mà còn là cách gìn giữ bản sắc quê hương bằng tinh thần “xanh” và sáng tạo.

Ông Dương Bá Dũng (bìa trái) cùng Ban Nhân dân thôn 3, xã Chư Prông họp bàn đưa ra việc bình xét các danh hiệu văn hóa của thôn năm 2025. Ảnh: Đinh Yến

Bình xét danh hiệu văn hóa: Thực chất, khách quan

Văn hóa

(GLO)- Thời điểm này, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp đang khẩn trương tiến hành đánh giá, bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2025, trên tinh thần đảm bảo tính công khai, minh bạch và đặc biệt là hướng đến sự thực chất, khách quan.

Âm thanh đàn T’rưng gắn bó với tuổi thơ của em H’Thương. Ảnh: Ngọc Duy

Khi tiếng đàn nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Hiện có một số nơi tại phố núi Gia Lai dạy đàn tranh, đàn t’rưng, piano, guitar… thu hút nhiều học sinh các cấp. Mỗi buổi học không chỉ giúp các em rèn luyện tính kiên trì, khơi dậy năng khiếu, mà còn vun đắp tình yêu âm nhạc, sự trong trẻo của tâm hồn.

Danh nhân Lê Quý Đôn được UNESCO vinh danh

Danh nhân Lê Quý Đôn được UNESCO vinh danh

Cổ học tinh hoa

(GLO)- Ngày 31-10, tại thành phố Samarkand (Cộng hòa Uzbekistan), Kỳ họp lần thứ 43 Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã thông qua Nghị quyết vinh danh và cùng tham gia kỷ niệm 300 năm ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn.

null