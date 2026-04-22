Liên hoan ca khúc cách mạng lần thứ V năm 2026 tại Trường THPT Chi Lăng

CHU HẰNG
(GLO)- Ngày 21-4, Trường THPT Chi Lăng (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Liên hoan ca khúc cách mạng lần thứ V năm 2026, thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Tại Liên hoan, các em học sinh đã trình diễn 16 tiết mục theo 4 chủ đề: Mầm sống - Lý tưởng tuổi trẻ; Lửa - Những năm tháng không quên; Đất nước đứng lên; Khải hoàn - Việt Nam ngày mới.

Mỗi tiết mục đều mang một màu sắc riêng, từ những giai điệu hào hùng đến những ca khúc nhẹ nhàng, sâu lắng về tình yêu Tổ quốc. Ảnh: C.H

Mỗi tiết mục đều mang một màu sắc riêng, từ những giai điệu hào hùng ca ngợi quê hương, đất nước đến những ca khúc nhẹ nhàng, sâu lắng về tình yêu Tổ quốc. Các em học sinh không chỉ thể hiện tài năng ca hát, múa, nhảy mà còn đầu tư trang phục, đạo cụ, mang đến những màn trình diễn sinh động như: Còn gì đẹp hơn; Dưới cờ Đảng ta đi; Đất nước trọn niềm vui; Việt Nam sáng ngời…

Buổi liên hoan thu hút đông đảo học sinh tham gia. Ảnh: C.H

Được biết, đây là lần thứ 5 Trường THPT Chi Lăng tổ chức Liên hoan. Qua các năm, hoạt động luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phụ huynh và học sinh. Đây không chỉ là nơi để biểu diễn, mà còn là dịp để gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ tình yêu với âm nhạc cách mạng. Các em học sinh có cơ hội trải nghiệm, học hỏi và truyền cảm hứng cho nhau qua từng bước diễn xuất, từng nốt nhạc reo hò. Từ đó, các em tiếp tục giữ lửa đam mê, vững vàng trên con đường học tập, bồi đắp lòng yêu nước.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

64 đội tranh tài tại cuộc thi “Robocon ORC - APC Gia Lai”

Sôi nổi cuộc thi “Robocon ORC - APC Gia Lai”

(GLO)- Ngày 18 và 19-4, Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức cuộc thi "Robocon ORC - APC Gia Lai" dành cho học sinh tiểu học, THCS và THPT năm học 2025-2026.

Định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề cho học sinh vùng đồng bào DTTS và miền núi

Định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề cho học sinh vùng đồng bào DTTS và miền núi

(GLO)- Sáng 17-4, tại phường Diên Hồng, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức Hội nghị định hướng nghề nghiệp, đào tạo nghề gắn với giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho học sinh vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Hơn 600 học sinh xã Cửu An tham gia tuyên truyền, diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Hơn 600 học sinh xã Cửu An tham gia tuyên truyền, diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

(GLO)- Ngày 16-4, Trường THCS Nguyễn Du (xã Cửu An) phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) khu vực số 6-Phòng PC07 Công an tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình tuyên truyền, trải nghiệm thực hành và diễn tập phương án PCCC và CNCH cho hơn 600 học sinh.

Dự án xây dựng trường nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới: Giải bài toán tiến độ và nguồn

Dự án xây dựng trường nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới: Giải bài toán tiến độ và nguồn lực

(GLO)- Trong bối cảnh giáo dục vùng biên còn nhiều hạn chế, tỉnh Gia Lai đang triển khai dự án xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới. Dự án được kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển căn bản về điều kiện học tập cho học sinh.

Hội thi giáo viên dạy giỏi: Bồi đắp đội ngũ, nâng cao chất lượng dạy học

Hội thi giáo viên dạy giỏi: Bồi đắp đội ngũ, nâng cao chất lượng dạy học

(GLO)- Trong tháng 3 và 4-2026, ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh ở cả 2 cấp tiểu học và THCS năm học 2025-2026. Kết quả đạt được ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ và tạo động lực phát triển giáo dục toàn ngành.

