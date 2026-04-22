Liên hoan ca khúc cách mạng lần thứ V năm 2026 tại Trường THPT Chi Lăng

Tại Liên hoan, các em học sinh đã trình diễn 16 tiết mục theo 4 chủ đề: Mầm sống - Lý tưởng tuổi trẻ; Lửa - Những năm tháng không quên; Đất nước đứng lên; Khải hoàn - Việt Nam ngày mới.

Mỗi tiết mục đều mang một màu sắc riêng, từ những giai điệu hào hùng đến những ca khúc nhẹ nhàng, sâu lắng về tình yêu Tổ quốc. Ảnh: C.H

Mỗi tiết mục đều mang một màu sắc riêng, từ những giai điệu hào hùng ca ngợi quê hương, đất nước đến những ca khúc nhẹ nhàng, sâu lắng về tình yêu Tổ quốc. Các em học sinh không chỉ thể hiện tài năng ca hát, múa, nhảy mà còn đầu tư trang phục, đạo cụ, mang đến những màn trình diễn sinh động như: Còn gì đẹp hơn; Dưới cờ Đảng ta đi; Đất nước trọn niềm vui; Việt Nam sáng ngời…

Buổi liên hoan thu hút đông đảo học sinh tham gia. Ảnh: C.H

Được biết, đây là lần thứ 5 Trường THPT Chi Lăng tổ chức Liên hoan. Qua các năm, hoạt động luôn nhận được sự hưởng ứng tích cực từ phụ huynh và học sinh. Đây không chỉ là nơi để biểu diễn, mà còn là dịp để gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ tình yêu với âm nhạc cách mạng. Các em học sinh có cơ hội trải nghiệm, học hỏi và truyền cảm hứng cho nhau qua từng bước diễn xuất, từng nốt nhạc reo hò. Từ đó, các em tiếp tục giữ lửa đam mê, vững vàng trên con đường học tập, bồi đắp lòng yêu nước.