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Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình “Điểm hẹn Công đoàn"

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MINH CHÍ
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(GLO)- Chiều 25-10, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai (phường Diên Hồng), Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức chương trình “Điểm hẹn Công đoàn" năm 2026.

Tham dự chương trình có ông Hà Duy Trung - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; ông Nguyễn Văn Nam - Giám đốc Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Trưởng Ban tổ chức chương trình; đại diện lãnh đạo Công đoàn các phường: An Phú, Diên Hồng, Pleiku và Thống Nhất cùng 120 đoàn viên, người lao động.

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Một tiết mục đặc sắc tại phần thi “Kết nối - Giao lưu”. Ảnh: Minh Chí

Chương trình thu hút 4 đội đến từ Công đoàn cơ sở (CĐCS) Trường Liên cấp Mầm non - Phổ thông Sao Việt và CĐCS Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Gia Lai; mỗi đơn vị có 2 đội.

Các đội tranh tài qua 2 phần thi: “Kết nối - Giao lưu” và “Tri thức Công đoàn”. Ở phần thi “Kết nối - Giao lưu”, các đội giới thiệu về đơn vị, hoạt động Công đoàn thông qua hình thức sân khấu hóa, kết hợp các tiết mục văn nghệ và thể hiện năng khiếu.

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Các đội tranh tài ở phần thi “Tri thức Công đoàn”. Ảnh: Minh Chí

Phần thi “Tri thức Công đoàn” được tổ chức theo hình thức gameshow, với các câu hỏi liên quan đến Luật Công đoàn năm 2024, Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và các quy định pháp luật liên quan.

Kết quả, đội CĐCS Trường Sao Việt 1 đạt giải nhất; đội CĐCS Bệnh viện Sản - Nhi Gia Lai 2 đạt giải nhì; đội CĐCS Bệnh viện Sản - Nhi Gia Lai 1 đạt giải ba và đội CĐCS Trường Sao Việt 2 đạt giải khuyến khích.

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Ban Tổ chức trao giải cho các đội thi. Ảnh: Minh Chí

Chương trình nhằm tạo sân chơi giao lưu, kết nối đoàn viên, người lao động; góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, đồng thời tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định liên quan đến tổ chức Công đoàn.

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