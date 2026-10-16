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Công đoàn phường Diên Hồng phát động phong trào nói không với ma túy

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MINH CHÍ
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(GLO)- Chiều 15-10, Công đoàn phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị tuyên truyền phòng, chống ma túy; phát động phong trào nữ cán bộ, đoàn viên tham gia xây dựng “Gia đình, đơn vị, doanh nghiệp nói không với ma túy” và Tọa đàm kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10.

Hoạt động được tổ chức nhằm hưởng ứng Chiến dịch “Công nhân Việt Nam nói không với ma túy - Triệu trái tim, một quyết tâm” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức, đồng thời chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026).

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Cán bộ Công an phường Diên Hồng tuyên truyền về phòng, chống ma túy tại hội nghị. Ảnh: Minh Chí

Tại hội nghị, đại diện Công an phường Diên Hồng tuyên truyền về phòng, chống ma túy; cách nhận diện các loại ma túy mới và nguy cơ ma túy xâm nhập vào gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhất là thông qua các sản phẩm núp bóng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử.

Phát động phong trào, bà Châu Hồng Nhi - Chủ tịch Công đoàn phường Diên Hồng nhấn mạnh vai trò của phụ nữ trong bảo vệ hạnh phúc gia đình, xây dựng môi trường làm việc an toàn, lành mạnh.

Chủ tịch Công đoàn phường kêu gọi nữ cán bộ, đoàn viên phát huy truyền thống “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; chủ động tìm hiểu kiến thức pháp luật, tác hại của ma túy, nhất là các loại ma túy mới; quan tâm quản lý, giáo dục con em, người thân tránh xa tệ nạn ma túy.

Phong trào tập trung vào 3 nội dung trọng tâm: nâng cao nhận thức, chủ động bảo vệ bản thân và gia đình; xây dựng gia đình không có tệ nạn ma túy; xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nói không với ma túy.

Theo đó, nữ cán bộ, đoàn viên cần xây dựng nếp sống lành mạnh, chấp hành nghiêm pháp luật, chủ động phát hiện, phản ánh, tố giác các hành vi nghi vấn liên quan đến ma túy tại nơi làm việc và nơi cư trú.

Bà Châu Hồng Nhi kêu gọi mỗi nữ cán bộ, đoàn viên biến nhận thức thành hành động cụ thể, tích cực hưởng ứng phong trào, góp phần xây dựng gia đình bình yên, cộng đồng an toàn, phường Diên Hồng ngày càng văn minh.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu tham gia tọa đàm, ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam. Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Thanh Thủy - chuyên viên tư vấn sức khỏe và tâm lý thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai đã trực tiếp tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng ngừa các bệnh phụ khoa thường gặp; đồng thời chia sẻ phương pháp cân bằng giữa công việc và chăm sóc gia đình.

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Tặng quà chúc mừng nữ cán bộ, đoàn viên nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20-10. Ảnh: Minh Chí

Dịp này, lãnh đạo địa phương và Công đoàn phường đã tặng quà chúc mừng nữ cán bộ, đoàn viên nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam.

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