Lễ Vu Lan 2026 là ngày nào? Rằm tháng 7 năm nay rơi vào thứ mấy?

(GLO)- Lễ Vu Lan 2026 rơi vào thứ Năm, ngày 27/8/2026 dương lịch, tức Rằm tháng 7 năm Bính Ngọ. Đây là dịp để mỗi người hướng về cha mẹ, tổ tiên bằng lòng biết ơn và những việc làm thiết thực.

Lễ Vu Lan là một trong những ngày lễ quan trọng của Phật giáo, đồng thời đã trở thành nét đẹp trong đời sống văn hóa của người Việt. Năm 2026, ngày lễ báo hiếu này rơi vào cuối tháng 8 dương lịch.

Hình minh họa (AI)

Lễ Vu Lan 2026 vào ngày nào?

Theo lịch âm – dương, Lễ Vu Lan năm 2026 được tổ chức vào ngày Rằm tháng 7 âm lịch, tương ứng với thứ Năm, ngày 27/8/2026 dương lịch.

Nội dung Thời gian Ngày âm lịch 15/7 năm Bính Ngọ Ngày dương lịch 27/8/2026 Thứ trong tuần Thứ Năm Tên gọi phổ biến Lễ Vu Lan báo hiếu, Rằm tháng 7 Phật lịch 2570

Tháng 7 âm lịch năm 2026 bắt đầu từ ngày 13/8 và kết thúc vào ngày 10/9/2026 dương lịch. Tháng này có 29 ngày, trong đó ngày 15/7 âm lịch là ngày chính lễ Vu Lan và Rằm tháng 7. Thông tin ngày tháng được các lịch năm 2026 xác định thống nhất.

Do âm lịch được tính theo chu kỳ của Mặt Trăng nên ngày Rằm tháng 7 thay đổi theo từng năm nếu quy đổi sang dương lịch. Vì vậy, người dân cần kiểm tra lịch trước khi sắp xếp công việc gia đình hoặc tham dự các nghi lễ tại chùa.

Ý nghĩa của Lễ Vu Lan báo hiếu

Vu Lan bắt nguồn từ câu chuyện ngài Mục Kiền Liên cứu mẹ được ghi lại trong kinh điển Phật giáo. Từ câu chuyện này, ngày Vu Lan trở thành dịp nhắc nhở mỗi người về công ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ và trách nhiệm báo đáp của con cái.

Khi du nhập vào Việt Nam, tinh thần Vu Lan hòa quyện với truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, thờ kính tổ tiên. Vì thế, ngày lễ không chỉ dành riêng cho Phật tử mà còn được nhiều gia đình xem là dịp để tưởng nhớ ông bà, cha mẹ và những người đã khuất.

Giá trị cốt lõi của Vu Lan không nằm ở việc chuẩn bị lễ vật lớn hay nhỏ. Điều quan trọng hơn là sự quan tâm dành cho cha mẹ khi còn hiện hữu, gìn giữ sự hòa thuận trong gia đình và sống có trách nhiệm với những người thân yêu.

Theo các tài liệu Phật giáo, Vu Lan đã vượt ra ngoài phạm vi một nghi lễ tôn giáo để trở thành dịp tôn vinh đạo hiếu và kết nối tình cảm giữa các thế hệ.

Lễ Vu Lan và ngày Xá tội vong nhân có giống nhau?

Lễ Vu Lan và ngày Xá tội vong nhân cùng diễn ra vào Rằm tháng 7 nhưng có nguồn gốc và ý nghĩa không hoàn toàn giống nhau.

Lễ Vu Lan gắn với Phật giáo, đề cao lòng hiếu thảo, sự tri ân cha mẹ, ông bà và tổ tiên. Trong khi đó, tục Xá tội vong nhân thuộc đời sống tín ngưỡng dân gian, thể hiện sự cảm thương đối với những vong linh không nơi nương tựa, không có người thờ cúng.

Do cùng diễn ra trong một thời điểm, hai nét văn hóa này thường được người Việt thực hành song song. Nhiều gia đình chuẩn bị lễ dâng Phật, mâm cơm tưởng nhớ gia tiên và lễ cúng chúng sinh tùy theo phong tục từng địa phương.

Người dân thường làm gì trong ngày Vu Lan?

Vào mùa Vu Lan, nhiều người đến chùa dâng hương, tụng kinh, cầu bình an cho cha mẹ và tưởng nhớ người đã khuất. Nghi thức “bông hồng cài áo” cũng thường được tổ chức, trong đó hoa hồng đỏ nhắc nhở niềm hạnh phúc khi còn cha mẹ, còn hoa trắng dành cho những người đã mất đấng sinh thành.

Bên cạnh các nghi lễ, mỗi người có thể thể hiện lòng hiếu kính bằng những việc làm gần gũi:

Dành thời gian thăm hỏi, trò chuyện và chăm sóc cha mẹ.

Sum họp gia đình, cùng nhau dùng một bữa cơm ấm cúng.

Thăm viếng, tưởng nhớ ông bà và người thân đã qua đời.

Làm việc thiện, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn.

Sống hòa thuận, có trách nhiệm và tránh những lời nói làm cha mẹ buồn lòng.

Có thể làm lễ Vu Lan trước ngày Rằm tháng 7 không?

Ngày 15/7 âm lịch, tức ngày 27/8/2026, là ngày chính lễ. Tuy nhiên, tùy điều kiện công việc, sinh hoạt và phong tục gia đình, người dân có thể sắp xếp lễ tưởng nhớ tổ tiên hoặc tham dự hoạt động Vu Lan vào những ngày trước Rằm.

Việc chọn thời điểm cụ thể nên phù hợp với truyền thống gia đình và hướng dẫn của cơ sở thờ tự. Không nhất thiết phải tổ chức cầu kỳ; mâm lễ gọn gàng, trang nghiêm và tấm lòng thành kính vẫn là điều quan trọng nhất.

Mùa Vu Lan vì thế không chỉ gói gọn trong một ngày. Đây còn là lời nhắc mỗi người biết trân trọng cha mẹ khi còn có thể, gìn giữ tình thân và biến lòng biết ơn thành những hành động thiết thực trong cuộc sống hằng ngày.