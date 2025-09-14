Danh mục
Các địa phương xác định khâu đột phá:

Kỳ vọng tạo cú hích phát triển

PHƯƠNG DUNG
(GLO)- Không còn lựa chọn chung chung, các đảng bộ cơ sở bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với quyết tâm xác định rõ “điểm nghẽn” cần tháo gỡ và “đòn bẩy” cần phát huy.

Từ thực tiễn của mỗi địa phương, khâu đột phá được coi như chìa khóa chiến lược: Nếu làm đúng và trúng, nó không chỉ mở lối cho phát triển kinh tế - xã hội, mà còn củng cố hệ thống chính trị và nâng cao đời sống nhân dân.

Khâu đột phá gắn với lợi thế, thực tiễn địa phương

Ayun là xã thuần nông, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đặc biệt tại những nơi đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đa số. Trước thực tế đó, Đảng bộ xã xác định 3 khâu đột phá: Củng cố thể chế, bộ máy quản lý gắn với chính quyền số; phát triển dịch vụ, du lịch, thương mại dựa trên lợi thế đặc thù; đầu tư hạ tầng, tháo gỡ “nút thắt” cho phát triển bền vững.

Bí thư Đảng ủy xã Ayun Nguyễn Thị Thanh Nga cho rằng, đột phá về thể chế, bộ máy và chính quyền số là yếu tố cốt lõi, bảo đảm mọi chương trình phát triển đồng bộ, tránh chồng chéo, lãng phí nguồn lực.

Trong khi đó, đột phá về dịch vụ, du lịch, thương mại được định hướng khai thác lợi thế đặc thù của địa phương nhằm xây dựng bản sắc riêng và phát triển kinh tế từ tài nguyên bản địa.

Còn phát triển hạ tầng giao thông được coi là nền tảng và có tính lan tỏa, “cầu nối” để hiện thực hóa thể chế hiện đại cũng như khai thác hiệu quả lợi thế du lịch, dịch vụ.

“Nếu coi thể chế là “đầu tàu”, du lịch, nông nghiệp là “sản phẩm”, thì hạ tầng giao thông chính là “đường ray” để đưa Ayun phát triển nhanh và bền vững”- bà Nga nhấn mạnh.

phuong-an-phu.jpg
Phường An Phú có 329 doanh nghiệp, hợp tác xã, trong đó có những doanh nghiệp quy mô lớn tạo giá trị xuất khẩu cao như Công ty TNHH Vĩnh Hiệp. Ảnh: Vũ Thảo

Khác với Ayun, phường An Phú mang dáng dấp một đô thị mới sau sáp nhập. Bất cập lớn nhất ở đây là sau khi sáp nhập từ 1 phường và 2 xã, thiếu đồng bộ trong quy hoạch và hạ tầng; dịch vụ và thiết chế văn hóa - xã hội chưa theo kịp nhu cầu.

Trên cơ sở đó, Đảng bộ phường chọn 4 khâu đột phá: Lập quy hoạch, tăng cường đầu tư và thu hút đầu tư hạ tầng; xây dựng cơ sở dữ liệu, chuyển đổi số, ứng dụng KH&CN; xây dựng đội ngũ cán bộ; hỗ trợ, phát triển hệ thống doanh nghiệp.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Lưu Trung Nghĩa, đây vừa là yêu cầu khách quan, vừa là nền tảng khai thác hiệu quả tiềm năng về cơ sở vật chất, nguồn lực và con người, đưa An Phú trở thành phường động lực kinh tế phía Tây tỉnh.

Trong khi đó, Đảng bộ xã Ia Ko xác định 4 khâu đột phá trọng tâm về công tác cán bộ, ứng dụng KH&CN, phát triển nông nghiệp công nghệ cao và đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH.

Mục tiêu là huy động tối đa nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, trong đó nông nghiệp vẫn giữ vai trò then chốt, tạo động lực lan tỏa cho các ngành khác.

Đến năm 2030, Ia Ko phấn đấu trở thành địa phương phát triển theo không gian mở, hài hòa, giàu bản sắc, đặt người dân ở vị trí trung tâm của sự phát triển; coi chất lượng cuộc sống của nhân dân là thước đo hiệu quả các chính sách xã hội.

Đáp ứng kỳ vọng, mở đường phát triển

Thực tiễn cho thấy, khi khâu đột phá gắn với lợi thế địa phương, triển vọng phát triển KT-XH càng rõ rệt.

vuon-quoc-gia.jpg
Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh là khu bảo tồn thiên nhiên quan trọng với hệ sinh thái phong phú, đa dạng, có sức hút lớn với du khách yêu thiên nhiên và các nhà nghiên cứu. Ảnh: Đức Thụy

Ở xã Ayun, lợi thế lớn là trên địa bàn có Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh - khu bảo tồn thiên nhiên quan trọng, giàu tiềm năng du lịch sinh thái, nghiên cứu khoa học.

Ngoài ra, làng Đê Kjiêng của đồng bào Bahnar nằm ở vùng đệm Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh còn lưu giữ nhiều nghề thủ công, phong tục truyền thống; di tích lịch sử “Nhà ở của họa sĩ Xu Man” góp phần làm phong phú tuyến điểm du lịch văn hóa, lịch sử của địa phương.

“Địa phương chọn đột phá phát triển du lịch, dịch vụ không chỉ tạo việc làm, cải thiện thu nhập mà còn bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa bản địa, xây dựng nền kinh tế bền vững gắn với thiên nhiên và bản sắc dân tộc”- Bí thư Đảng ủy Nguyễn Thị Thanh Nga chia sẻ.

Ở phường An Phú hiện có 329 doanh nghiệp, HTX hoạt động, trong đó nhiều doanh nghiệp quy mô lớn đạt kim ngạch xuất khẩu hàng trăm triệu USD, đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế địa phương. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp tư nhân cũng tham gia sâu vào chuỗi giá trị sản phẩm, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương.

Ông Lưu Trung Nghĩa khẳng định hỗ trợ doanh nghiệp phát triển chính là cụ thể hóa Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân - một trong 4 trụ cột quan trọng của nền kinh tế. Phường An Phú đặt mục tiêu duy trì kim ngạch xuất khẩu bình quân 520 triệu USD/năm, qua đó góp phần đưa địa phương trở thành phường động lực phía Tây tỉnh.

xa-ia-pa.jpg
Xã Ia Pa tập trung huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đồng bộ, để từ đây tạo đột phá cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Ảnh: Phương Dung

Còn xã Ia Pa lại xoáy vào yếu tố con người, khi xác định 2 khâu đột phá: Công tác cán bộ và huy động nguồn lực phát triển hạ tầng. Cán bộ cơ sở gần dân, hiểu dân sẽ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời hạ tầng đồng bộ sẽ mở lối cho nông nghiệp hàng hóa, du lịch cộng đồng và dịch vụ nông thôn. Đây là hai “trục xương sống” kích hoạt sự phát triển toàn diện.

Bí thư Đảng ủy xã Ia Pa Rơ Chăm La Ni nhấn mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn và khả năng lãnh đạo thực tiễn cao; trong đó, đặc biệt chú trọng chất lượng đội ngũ Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ thôn, làng.

Khi lực lượng này được chuẩn hóa và phát huy hiệu quả, chất lượng sinh hoạt chi bộ, hiệu lực quản lý nhà nước và sự đồng thuận trong nhân dân sẽ được nâng lên.

Cùng với đó, xã tập trung đầu tư cho mục tiêu thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng khang trang, hiện đại. Khi hệ thống giao thông được nâng cấp, thủy lợi được cải thiện và mạng lưới giao thông nội đồng được kết nối đồng bộ, cơ cấu kinh tế sẽ có sự chuyển dịch mạnh mẽ, thu nhập của người dân từng bước được nâng cao.

null