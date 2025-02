Kỳ họp thứ 25 (chuyên đề) HĐND tỉnh Gia Lai sẽ xem xét quyết định 13 dự thảo nghị quyết

Kỳ họp thứ 25 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 dự kiến tổ chức trong 1 ngày vào (thứ Sáu, ngày 28-2), tại Hội trường 2-9, TP. Pleiku.

Kỳ họp sẽ xem xét, quyết định 13 nội dung do Thường trực HĐND tỉnh và UBND tỉnh trình HĐND tỉnh, gồm: Dự thảo Nghị quyết hợp nhất Ban Văn hóa-Xã hội HĐND tỉnh và Ban Dân tộc HĐND tỉnh để thành lập Ban Văn hóa-Xã hội và Dân tộc HĐND tỉnh và công tác cán bộ theo thẩm quyền; Dự thảo Nghị quyết về việc sửa đổi khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 343/NQ-HĐND ngày 9-4-2021 của HĐND tỉnh về việc thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Dự thảo Nghị quyết quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện; phê duyệt tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên năm 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai;Dự thảo Nghị quyết thông qua tổng số biên chế của các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ năm 2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thứ 25 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026). Ảnh: Trần Dung

Cùng với đó, HĐND tỉnh xem xét, quyết định Dự thảo Nghị quyết về việc đổi tên thôn (làng) sau khi sắp xếp đơn vị hành chính xã của tỉnh Gia Lai; các dự thảo Nghị quyết thành lập, giải thể, phê chuẩn cơ cấu tổ chức một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Gia Lai; Dự thảo Nghị quyết về việc quyết định nhiệm vụ chi, mức hỗ trợ thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025; Dự thảo Nghị quyết thông qua Danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất; Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2025.

Đồng thời, HĐND tỉnh xem xét, quyết định Dự thảo Nghị quyết thống nhất Phương án vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ và nguồn trả nợ dự án Thoát nước và xử lý nước thải (giai đoạn 1) TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai; Dự thảo Nghị quyết thống nhất Phương án vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ và nguồn trả nợ của dự án giảm thiểu khí thải tại khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ Việt Nam nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu chương trình hành động quốc gia REDEH-tỉnh Gia Lai; Dự thảo Nghị quyết thông qua Danh mục các công trình dự án phải thu hồi đất thực hiện trong năm 2025 (đợt 2); Dự thảo Nghị quyết thông qua Danh mục các công trình, dự án phải chuyển mục đích sử dụng đất mà có diện tích đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất thực hiện trong năm 2025 (đợt 2).

Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh giúp Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh chuẩn bị văn bản trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến về chủ trương tổ chức kỳ họp, báo cáo kết quả thẩm tra các nội dung trình kỳ họp và các nội dung có liên quan; chuẩn bị dự kiến chương trình kỳ họp, và các văn bản có liên quan; phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ tổ chức kỳ họp, đảm bảo an ninh-trật tự trong thời gian diễn ra kỳ họp; tham mưu Thường trực HĐND tỉnh ban hành các tờ trình, dự thảo nghị quyết; tham mưu, phục vụ các Ban HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung do UBND tỉnh trình HĐND tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ kèm theo tờ trình, dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh gửi đến Thường trực HĐND tỉnh để các Ban HĐND tỉnh thẩm tra theo đúng quy định. Các Ban HĐND tỉnh tổ chức thẩm tra các dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình kỳ họp theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh. Các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chuẩn bị các điều kiện để tổ chức kỳ họp được thành công.