Krông Pa thi tìm hiểu về cải cách hành chính

(GLO)-Sáng 26-10, đoàn công tác của Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai do ông Đoàn Hữu Dũng-Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh đã đến thăm các gia đình trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 4 người tử vong xảy ra tại xã Ia Lâu (huyện Chư Prông).