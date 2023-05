(GLO)- Trải qua các giai đoạn lịch sử, lực lượng An ninh chính trị nội bộ (CTNB) Công an tỉnh Gia Lai đã tỏ rõ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, đoàn kết, mưu trí, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, lập nên nhiều chiến công xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh quốc gia.