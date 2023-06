Bắt nhóm mua bán súng đạn ở TPHCM Ngày 5-6, Công an quận Bình Tân cùng Công an huyện Hóc Môn, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TPHCM đã triệt phá nhóm mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí.

Xử lý nghiêm các đối tượng liên quan đến phá rừng tại Phú Yên Theo kết luận giám định của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên, đối tượng Phan Thanh Hân đã chặt phá 19.700m2 rừng sản xuất, gây thiệt hại trên 440 triệu đồng.

Khởi tố Phó Chánh văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai (GLO)- Theo nguồn tin riêng của Báo Gia Lai, ngày 5-6-2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Đình Trúc-Phó Chánh văn phòng Sở Nội vụ để điều tra về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Bắt tạm giam nguyên Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính của Sở Giáo dục và Đào tạo (GLO)- Theo nguồn tin của Báo Gia Lai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Trương Quý Sửu - nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Chân dung thầy cúng trộm vàng ở Miếu Bà Chúa Xứ Lê Đại Vũ bị công an tạm giữ sau khi trộm sợi dây chuyền 1,4 lượng vàng 18K đeo trên tượng Bà Chúa Xứ.

Bộ Công an khám xét nhà trùm giang hồ Thảo "lụi" Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) thực hiện việc khám xét nhà của trùm giang hồ Thảo "lụi" ở Bình Thuận để điều tra chuyên án liên quan đến nguồn tin tố giác tội phạm.

Văn phòng Luật sư Vinh Phú tư vấn pháp lý miễn phí cho bạn đọc Báo Gia Lai (GLO)-Chiều 3-6-2023, Văn phòng Luật sư Vinh Phú tổ chức lễ khai trương và chính thức đi vào hoạt động Chi nhánh Văn phòng tại tỉnh Gia Lai.

Bắt tạm giam gã chồng hờ giết vợ rồi tạo dựng lời khai vô tội Bằng những dấu vết tại hiện trường và khám nghiệm tử thi, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã đấu tranh với gã chồng hờ và cuối cùng hắn cũng khai nhận hành vi dùng dây siết cổ vợ đến khi nạn nhân bất động rồi rời khỏi nhà và lên kịch bản ngoại phạm để khai với công an.

Vụ tiếp viên hàng không xách tay ma túy: Đã bắt giữ khoảng 200 đối tượng Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết tình trạng mua bán trái phép chất ma túy qua đường hàng không gia tăng.

An Giang: Bắt nguyên chủ tịch xã vì tiếp tay cho “cò” tiêu thụ xe gian (GLO)- Ông Nguyễn Hữu Tá-nguyên Chủ tịch UBND xã Bình Thủy và ông Võ Trường Giang-công chức Tư pháp-Hộ tịch bị bị bắt vì đã ký khống trên 1.600 hồ sơ hợp đồng mua bán xe cho “cò” để tiếp tay tiêu thụ xe gian.



TP.Pleiku: Khó thu hồi tiền sai phạm vì doanh nghiệp ngừng hoạt động (GLO)- Sau kết luận của Thanh tra tỉnh Gia Lai, TP. Pleiku phải thu hồi nộp vào ngân sách số tiền sai phạm hơn 4,64 tỷ đồng, trong đó có 2,868 tỷ đồng tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố. Tuy nhiên, đơn vị này rất khó để thu hồi các khoản tiền phải khắc phục vì nhiều doanh nghiệp thi công các công trình đã giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động.

Khởi tố 129 bị can trong đường dây xách ma túy từ Pháp về Việt Nam Liên quan đến đường dây vận chuyển ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất, ngày 31.5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đến nay đã khởi tố 57 vụ án, khởi tố 129 bị can về tội “Mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm”.

Đâm chết người tại quán ăn đêm, đối tượng lĩnh 20 năm tù TAND tỉnh Đắk Lắk vừa xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Lê Công Tuấn (SN 2004, trú thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar) 20 năm tù về tội giết người.

Bắt khẩn cấp thanh niên đổ thuốc trừ sâu đầu độc bố mẹ vì bị phản đối yêu đương Dẫn bạn gái về nhà nhưng bị bố mẹ ngăn cấm yêu đương, đuổi ra khỏi nhà, nam thanh niên 17 tuổi cùng bạn gái âm mưu đầu độc bố mẹ chàng trai bằng thuốc trừ sâu.

Công an tỉnh Gia Lai đối thoại với cán bộ, chiến sĩ Công an cấp xã (GLO)- Chiều 30-5, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai chủ trì hội nghị đối thoại giữa Ban Thường vụ Đảng uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh với cán bộ, chiến sĩ Công an xã, phường, thị trấn.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 81-05D (GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 81-05D thuộc Công ty TNHH Đăng kiểm Cao Nguyên về hành vi nhận hối lộ.

Xét xử nhóm thanh-thiếu niên chém người (GLO)- Ngày 30-5, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 7 bị cáo cùng về tội “Giết người”.

Xem thêm