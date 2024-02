Khởi tố, bắt tạm giam bị can giết vợ, phân xác phi tang

Ngày 11.2, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Văn Út (46 tuổi, ngụ P.6, TP.Cà Mau, Cà Mau; nơi ở hiện tại ấp Mỹ Phú 4, xã Mỹ Thạnh Trung, H.Tam Bình, Vĩnh Long) để điều tra về hành vi giết người. Út là bị can đã giết vợ rồi phân xác phi tang.

Theo điều tra ban đầu, Út và bà T.T.D (62 tuổi, ngụ P.Cầu Kho, Q.1, TP.HCM) quen nhau qua mạng xã hội Facebook vào khoảng tháng 4.2023 và sống chung với nhau đến tháng 9.2023 thì đăng ký kết hôn.

Đến tháng 10.2023, Út và bà D. thuê phòng trọ tại ấp Mỹ Phú 4, xã Mỹ Thạnh Trung, H.Tam Bình để mở cơ sở làm và kinh doanh chậu kiểng.

Gần đây, phát hiện bà D. có quen với nhiều người đàn ông trên mạng xã hội Facebook, Út khuyên ngăn nhưng bà D. không nghe.

Đến khoảng 21 giờ ngày 1.2, Út và bà D. xảy ra cự cãi dẫn đến xô xát. Bà D. cầm cây kéo định đâm Út nhưng Út giật được và đâm một cái trúng vào vùng ngực bà D., sau đó dùng tay bóp miệng bà cho đến khi bà D. tử vong.

Sau khi giết bà D., sợ công an và người dân xung quanh phát hiện, Út phân xác nạn nhân rồi quăng xuống sông phía sau nhà trọ để phi tang.

Vào các ngày 7 và 8.2, người dân phát hiện nhiều phần thi thể của bà D. trên sông Kênh Xáng, đoạn chảy qua xã Mỹ Thạnh Trung, H.Tam Bình nên trình báo cơ quan công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Trương Văn Út là nghi phạm nên tổ chức truy tìm nhưng Út bỏ trốn. Đến trưa 9.2, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Công an tỉnh Bến Tre bắt giữ được Út khi đang trên đường bỏ trốn tại địa phận Bến Tre.

Qua làm việc, Út thừa nhận toàn bộ hành vi giết người, phân xác phi tang của mình. Cơ quan công an đã thu giữ 1 cây kéo và 3 con dao mà Út sử dụng để gây án.



Vụ giết vợ rồi phân xác phi tang trên đang được Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.