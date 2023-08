Khai mạc Triển lãm gốm nghệ thuật "Linh thú thời nay"

(GLO)- Tối 5-8, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) đã diễn ra lễ bế mạc hội diễn “Đàn, hát dân ca 3 miền” năm 2023. Hội diễn do tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) tổ chức.