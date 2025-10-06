Huỳnh Thanh Hoàng: 22 năm gắn bó với nghề làm đầu lân

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

ĐINH NGỌC
(GLO)-Năm nay 34 tuổi, nhưng anh Huỳnh Thanh Hoàng (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) đã có hơn 22 năm gắn bó với nghề làm đầu lân - nghề thủ công truyền thống đang ngày càng mai một trong đời sống hiện đại.

Xuất phát từ niềm đam mê với múa lân, năm 12 tuổi, Hoàng cùng bạn bè thành lập một đoàn lân nhỏ tại địa phương. Không có điều kiện mua đầu lân, anh tự mày mò chế tạo chiếc đầu lân đầu tiên bằng những vật liệu đơn giản như: tre, giấy báo, vải vụn… Dù sản phẩm còn thô sơ và nặng nề, nhưng đó lại là bước khởi đầu cho hành trình gắn bó dài hơi với nghề.

Sau nhiều năm học hỏi, đặc biệt từ các nghệ nhân ở TP Hồ Chí Minh, tay nghề của Hoàng ngày càng vững vàng. Anh bắt đầu nhận đơn đặt hàng làm đầu lân từ năm 2005, sản phẩm dần tạo được tiếng vang tại địa phương và khu vực lân cận; đặc biệt có những đơn hàng từ Lào, Campuchia...

Anh Huỳnh Thanh Hoàng chỉnh sửa chiếc đầu lân trước khi giao cho khách. Ảnh: Đinh Ngọc

Theo anh Hoàng, một đầu lân mất khoảng một tuần để hoàn thiện, trải qua các công đoạn như: đan khung (bẻ sườn), dán giấy, vẽ hoa văn, gắn lông trang trí… Trong đó, công đoạn vẽ hoa văn được xem là khó nhất, đòi hỏi người thợ phải có năng khiếu hội họa và khả năng cảm thụ nghệ thuật cao.

“Làm lân mà không có đủ đam mê thì không làm được. Nghề này không dễ nuôi sống bản thân, lại đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ và nhiều công đoạn phức tạp”, anh Hoàng chia sẻ.

Ngày trước, đầu lân chỉ được tiêu thụ vào dịp Tết Nguyên đán, Tết trung thu. Những năm gần đây, bộ môn múa lân ngày càng phát triển, được trình diễn tại nhiều lễ hội và các hội thi lân sư rồng. Nhu cầu mua đầu lân vì thế cũng tăng lên. Mỗi năm, anh Hoàng sản xuất khoảng 50 đầu lân cỡ lớn, giá bán trung bình khoảng 5 triệu đồng/chiếc.

Anh Huỳnh Thanh Hoàng giao đầu lân cho khách. Ảnh: Đinh Ngọc

Sau khi nghe nhiều người giới thiệu về sản phẩm của anh Hoàng, em Châu Đỗ Gia Phú (14 tuổi, ở xã Tây Sơn) cùng các bạn đã đến mua đầu lân để kịp tập luyện cho dịp Trung thu năm nay. “Đầu lân được anh Hoàng làm rất đẹp, sắc sảo”, Phú tấm tắc.

Ngoài hoạt động sản xuất, anh Hoàng còn sáng lập CLB lân Tây Sơn, với hơn 40 thành viên, nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên, góp phần giữ gìn nghệ thuật dân gian.

Anh Huỳnh Thanh Hoàng (bìa phải) hướng dẫn em Gia Phú động tác múa lân. Ảnh: Đinh Ngọc

Dù thu nhập từ nghề không ổn định và phải làm thêm nhiều việc khác để trang trải cuộc sống, nhưng anh Hoàng vẫn quyết tâm theo đuổi đam mê. “Nhìn thấy các em nhỏ hào hứng học múa lân, tôi cảm thấy tự hào vì mình đã góp phần giữ gìn một nét đẹp văn hóa dân tộc”, anh Hoàng nói.

null