25 nghệ nhân Gia Lai tham gia chuỗi hoạt động “Em là hoa của núi” tại Hà Nội

LAM NGUYÊN
(GLO)- Đó là hoạt động do Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) tổ chức trong tháng 10-2025 nhằm giới thiệu nét văn hóa truyền thống, phong tục tập quán của đồng bào các dân tộc.

Tham gia chương trình trong 2 ngày 18 và 19-10 tới đây, cùng với nhóm cư dân các dân tộc đang hoạt động hằng ngày tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, 25 nghệ nhân Bahnar xã Ia Khươl (tỉnh Gia Lai) sẽ góp mặt với những hoạt động phong phú, mang đậm nét bản sắc.

287045838c8501db5894.jpg
Diễn tấu cồng chiêng là hoạt động được đón đợi của các đoàn nghệ nhân Gia Lai. Ảnh minh họa: Lam Nguyên

Cụ thể, các nghệ nhân sẽ diễn tấu cồng chiêng; giới thiệu không gian văn hóa, ẩm thực truyền thống, trang phục, nghề thủ công, nhạc cụ thô sơ; trình diễn dân ca, dân vũ… Cùng với đó là các hoạt động trải nghiệm dệt thổ cẩm, đan lát, trò chơi dân gian, tạc tượng, giã gạo chày đôi...

Đoàn cũng sẽ phục dựng lễ cúng giọt nước-một nghi lễ quan trọng trong đời sống tinh thần của đồng bào Bahnar nhằm cầu mong nguồn nước dồi dào để có được mùa vụ bội thu, dân làng ấm no, khỏe mạnh.

Ngoài giới thiệu nét đẹp văn hóa, chuỗi hoạt động còn góp phần đẩy mạnh quảng bá du lịch đến đông đảo du khách trong và ngoài nước.

