(GLO)- Sáng 25-10, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND xã Ia Grai phục dựng lễ cúng lúa mùa của đồng bào Jrai tại làng Dun De.

Tham dự buổi phục dựng có Phó Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Lê Thị Thu Hương; đại diện lãnh đạo xã Ia Grai cùng đông đảo bà con dân làng.

Bà con làng Dun De (xã Ia Grai) trong lễ cúng lúa mùa sáng 25-10. Ảnh: Lam Nguyên

Lễ cúng lúa mùa là một trong những nghi lễ nông nghiệp quan trọng của người Jrai trước khi thực hiện gieo lúa nhằm cầu mong thần linh phù hộ cho vụ mùa sắp tới bội thu, gửi gắm ước vọng về cuộc sống ấm no, bình yên.

Bắt đầu buổi lễ, ông Rơ Châm Hyă đại diện người già trong làng đánh trống và hú gọi dân làng tụ họp đông đủ. Lễ vật gồm 1 ghè rượu, 1 con gà nướng, thịt heo nướng cùng cơm vừa nấu.

Bên cây nêu cao vút, ông Hyă đọc lời khấn: “Hỡi Thần núi, Thần nước, Thần lúa. Hôm nay, làng chúng tôi tổ chức lễ cúng lúa mùa. Chúng tôi xin báo cho các thần về đây cùng ăn cùng uống.

Chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ, mời các thần về đây ăn thịt heo, thịt gà, uống rượu ghè. Xin các thần phù hộ cho dân làng có nhiều bắp, lúa; mọi người được no ấm, khỏe mạnh, vui sướng… Xin ông bà tổ tiên hãy về đây ăn uống, chứng kiến, phù hộ cho dân làng mạnh như con trâu, nhanh như con sóc; người người khỏe mạnh không dính bệnh, nhà nhà yên ổn”.

Dứt lời cúng, ông Hyă uống ngụm rượu ghè đầu tiên, sau đó chuyền cần rượu đến những người lớn tuổi rồi đến người nhỏ tuổi trong làng cùng uống. Gái trai, già trẻ cùng hòa điệu xoang, nhịp cồng chiêng và men rượu ghè truyền thống trong không khí đoàn kết, vui tươi.

Hoạt động phục dựng góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể đặc sắc của người Jrai, đồng thời quảng bá hình ảnh đất và người Gia Lai đến du khách, phát triển du lịch địa phương.