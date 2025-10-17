Tạp chí Văn nghệ Gia Lai hướng đến mục tiêu đẹp về hình thức, phong phú về nội dung

(GLO)-Hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) tỉnh vừa ra mắt Tạp chí Văn nghệ Gia Lai, triển khai hoạt động của tạp chí in và tạp chí điện tử. Tạp chí đặt mục tiêu đẹp về hình thức, chất lượng và phong phú về nội dung.

Hành trình mới của VHNT Gia Lai

Tạp chí Văn nghệ Gia Lai ra đời sau khi Hội VHNT Bình Định (cũ) và Gia Lai (cũ) được hợp nhất, quy tụ đội ngũ sáng tác văn học, nghệ thuật đông đảo, giàu tiềm năng. Đây là nguồn lực quý giúp Tạp chí tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung, hình thức và lan tỏa trong đời sống văn hóa, nghệ thuật.

Tạp chí Văn nghệ Gia Lai là kênh quảng bá hiệu quả các tác phẩm VHNT đến với bạn đọc trong và ngoài tỉnh. Ảnh: H.V

Tạp chí gồm hai loại hình: tạp chí in (phát hành mỗi tháng một kỳ) và tạp chí điện tử. Tạp chí đăng tải các tác phẩm VHNT, công trình nghiên cứu, lý luận, phê bình; phản ánh hoạt động VHNT trong tỉnh, trong nước và quốc tế; góp phần xây dựng nền văn hóa, VHNT tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giàu tính nhân văn. Đồng thời, ươm mầm và bồi dưỡng tài năng trẻ, tạo nguồn nhân lực kế thừa cho sự nghiệp phát triển VHNT của tỉnh.

Nhà thơ Mai Thìn-nguyên Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Bình Định (cũ)-chia sẻ: “Sau khi hợp nhất, lực lượng hội viên tăng lên đáng kể, tạo nên đội ngũ đông đảo, có năng lực chuyên môn và tâm huyết với sáng tạo nghệ thuật. Với truyền thống đoàn kết, cùng niềm đam mê, khả năng và tiềm lực hiện có, tôi tin tưởng Hội VHNT tỉnh sẽ trở thành ngôi nhà chung vững mạnh, gắn bó, sẻ chia và cùng nhau phát triển”.

Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Gia Lai Trần Quang Khanh cho hay: Tạp chí đặt mục tiêu xây dựng một ấn phẩm đẹp và hiện đại về hình thức, chất lượng và phong phú về nội dung và sớm trở thành diễn đàn VHNT uy tín trong cả nước.



Để hiện thực hóa mục tiêu này, Tạp chí Văn nghệ Gia Lai sẽ mở thêm một số chuyên mục mới như: Ảnh đẹp cuối tuần, Đất và người Gia Lai, Văn học trong nhà trường nhằm đa dạng hóa nội dung, thu hút bạn đọc và tạo điều kiện để hội viên có thêm diễn đàn thỏa sức sáng tạo. “Đây cũng là không gian để các hội viên, cộng tác viên giới thiệu tác phẩm của mình rộng rãi hơn đến công chúng”-Khanh chia sẻ thêm.

Nâng cao tính chuyên nghiệp, hiện đại

Chuyên mục “Ảnh đẹp cuối tuần” ra mắt ngay từ đầu tháng 10-2025 được kỳ vọng trở thành không gian nghệ thuật mở, nơi các hội viên khu vực ở phía Đông và Tây tỉnh có thể giao lưu, chia sẻ tác phẩm, học hỏi lẫn nhau. Mỗi tuần, chuyên mục sẽ như một triển lãm nhỏ trên không gian mạng, giới thiệu những bức ảnh chọn lọc, mang đậm hơi thở cuộc sống, thiên nhiên và con người vùng đất Gia Lai.

Chuyên mục “Ảnh đẹp cuối tuần” được xem là nguồn tác phẩm chất lượng, phục vụ hiệu quả cho các triển lãm ảnh quy mô lớn trong tương lai. Ảnh: H.V

Anh Đào Phan Minh Cần-Chi hội trưởng Chi hội Nhiếp ảnh (Hội VHNT tỉnh) nhìn nhận: “Thông qua chuyên mục, Ban Biên tập đang từng bước xây dựng một cộng đồng nhiếp ảnh kết nối và sáng tạo, nơi mỗi bức ảnh không chỉ là tác phẩm nghệ thuật, mà còn chứa đựng một câu chuyện, cảm xúc và nét đẹp của quê hương để gửi gắm đến bạn đọc và công chúng yêu nhiếp ảnh”.

Chuyên mục “Ảnh đẹp cuối tuần” được kỳ vọng sẽ trở thành một triển lãm mini diễn ra vào mỗi cuối tuần trên Tạp chí Văn nghệ Gia Lai điện tử. Ảnh chụp màn hình

Trên cơ sở ra mắt tạp chí mới, Hội VHNT tỉnh thể hiện một hướng đi mới, tư duy mới và cách quản lý mới, phù hợp với bối cảnh phát triển của một Gia Lai năng động, hội nhập. Đây là bước khởi đầu quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để VHNT tỉnh nhà phát triển mạnh mẽ hơn trong thời kỳ công nghệ số.

Nhà thơ Ngô Thanh Vân-Phó Chủ tịch Hội VHNT tỉnh-cho rằng: “Là một tạp chí về VHNT, Văn nghệ Gia Lai cần đảm bảo tính đặc thù của lĩnh vực này. Thông qua văn học và nghệ thuật, mong rằng tạp chí sẽ góp phần ghi dấu ấn, quảng bá hình ảnh con người và vùng đất Gia Lai. Đặc biệt, phiên bản điện tử của tạp chí sẽ là kênh truyền tải thông tin hiệu quả, giúp các tác phẩm đến gần hơn với bạn đọc trong và ngoài tỉnh”.

Tạp chí Văn nghệ Gia Lai phấn đấu trở thành diễn đàn uy tín để đội ngũ văn nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh giao lưu, sáng tạo và lan tỏa giá trị nghệ thuật. Ảnh: H.V

Nghệ sĩ ưu tú Đặng Công Hưng-Chủ tịch Hội VHNT tỉnh-khẳng định: “Việc ra mắt ấn phẩm không chỉ nhằm giữ gìn và lan tỏa bản sắc văn hóa Gia Lai, mà còn thể hiện khát vọng hội nhập, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ chuyển đổi số. Qua đó, chuyển tải tinh hoa văn hóa của hai khu vực Đông và Tây tỉnh đến với đông đảo bạn đọc, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của công chúng yêu VHNT”.