(GLO)- Trung đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu (Công an tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức khai giảng lớp huấn luyện năm 2023.

Đợt huấn luyện này có hơn 200 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) và lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương. Dự kiến trong 2 tháng, các học viên sẽ được trang bị kiến thức về nghiệp vụ, điều lệnh, quân sự, võ thuật, sử dụng thành thạo các loại vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ, thực hành thuần thục các động tác, kỹ chiến thuật tác chiến, rèn luyện sức khỏe, ý chí, bản lĩnh, mưu trí dũng cảm trong chiến đấu, chủ động tấn công trấn áp tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, Trung tá Ksor H’Bơ Khắp-Phó Giám đốc Công an tỉnh-nhấn mạnh: Mặc dù an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững nhưng một số loại tội phạm có tính chất manh động, liều lĩnh còn tiềm ẩn. Đặc biệt, nhiều đối tượng phản động vẫn chưa từ bỏ âm mưu kích động chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Vì vậy, yêu cầu đặt ra đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự có nhiều thách thức, đòi hỏi lực lượng Công an nhân dân nói chung và Cảnh sát Cơ động nói riêng cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động tấn công; ra sức học tập, rèn luyện, đáp ứng tốt mọi yêu cầu nhiệm vụ công tác, chiến đấu trong tình hình mới.

Phó Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo: Trung đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu phải chủ động phối hợp tốt với các đơn vị, Công an địa phương tăng cường kiểm tra, hướng dẫn cụ thể công tác huấn luyện, chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo để hoàn thành đúng thời gian, kế hoạch huấn luyện. Mỗi CBCS phải nâng cao ý thức, tự giác chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân. Kết thúc khóa huấn luyện đảm bảo 100% CBCS nắm chắc, hiểu sâu, thực hiện thuần thục các nội dung huấn luyện; tham gia tốt các tình huống, phương án tác chiến đặc thù của Cảnh sát Cơ động.