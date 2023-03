Địa bàn mà Quân đoàn 3 hoạt động có nhiều sông suối, ao hồ. Các đơn vị tăng thiết giáp của Quân đoàn là lực lượng chủ công trong tác chiến, có khả năng cơ động nhanh, hỏa lực mạnh, không chỉ đảm nhận tiêu diệt các cụm phòng ngự, phương tiện chiến đấu mà còn chi viện hỏa lực cho bộ binh tấn công tiêu diệt địch. Chính vì thế, năm nay, Quân đoàn đã triển khai nội dung mới là huấn luyện tăng thiết giáp vượt sông.

Có mặt tại thao trường để theo dõi, chỉ huy các đơn vị tổ chức huấn luyện, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn-Tư lệnh Quân đoàn-cho biết: “Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chúng tôi đã xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, khảo sát khu vực sông, hồ để thực hiện công tác huấn luyện. Huấn luyện xe tăng vượt sông trong hành tiến đánh địch trên bộ và trên sông là một trong những nhiệm vụ quan trọng để đưa bộ đội sát với thực tế địa bàn và chiến trường”.

Những ngày cuối tháng 2, mực nước hồ Tiên Sơn (xã Tân Sơn, TP. Pleiku) luôn dao động, thi thoảng có sóng to, gió lớn. Hệ thống cọc tiêu, biển báo giới hạn đường bơi của xe luôn dịch chuyển. Vì vậy, bộ phận trinh sát, các ca nô, xe cứu hộ phục vụ huấn luyện luôn có mặt tại vị trí để đảm bảo an toàn cho các kíp xe bơi sông. Trên bến xuất phát, 5 chiếc xe tăng thiết giáp của Trung đoàn Bộ binh cơ giới 48 (Sư đoàn 320) gồm: 1 xe ĐM-2, 1 xe PT-76 và 3 xe BMP-1 sẵn sàng cho việc vượt sông. Thiếu tá Nguyễn Văn Phôi-Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn 48-cho hay: “Mực nước hồ có độ sâu khoảng 4-5 m, có những nơi sâu 7-9 m. Để các kíp xe vượt sông an toàn, chúng tôi đã chủ động huấn luyện trên cạn theo từng kíp, các bước xử lý tình huống xảy ra khi đang bơi. Các xe tham gia huấn luyện có vận tốc khi bơi đạt 7-11 km/giờ tùy theo chủng loại xe, bơi lùi đạt 3-5 km/giờ. Khi bơi trên sông, các kíp xe phải tuân thủ các quy tắc an toàn, quan sát các phương tiện khác đang di chuyển để xử lý tốt tình huống”.

Với binh nhất Nguyễn Minh Hộ (Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 48) thì đây là lần đầu tiên anh cùng các chiến sĩ trong kíp xe thực hiện nhiệm vụ vượt sông. Nhờ được huấn luyện, rèn luyện trên bờ nên anh rất tự tin thực hiện các thao tác lên xe, mang phương tiện, vũ khí vượt sông đảm bảo an toàn, bí mật, đúng thời gian quy định. “Chúng tôi luôn xác định huấn luyện thành thạo để kíp xe vượt sông là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Đây không những rèn luyện ý chí, tinh thần khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ trong kíp xe khi ở dưới nước mà còn giúp chúng tôi có nhiều kinh nghiệm khi xử lý các tình huống vượt sông sau này”-binh nhất Nguyễn Minh Hộ chia sẻ.

Sau khi có hiệu lệnh của người chỉ huy, những chiếc xe tăng thiết giáp từ vị trí trú quân, ẩn nấp đã nổ máy tiến ra bến xuống và bơi ra hồ với quãng đường di chuyển gần 1 km. Trên hồ Tiên Sơn, những chiếc ca nô, xe cứu hộ PTS, PT-76 cũng nổ máy sẵn sàng cứu hộ khi có tình huống xảy ra. Dưới sông, những cán bộ, chiến sĩ điều khiển xe vượt sóng bơi theo cung đường được quy định sẵn với nòng pháo hướng lên trời sẵn sàng tiêu diệt các mục tiêu khi có lệnh.

Vừa hoàn thành nhiệm vụ lái xe vượt sông an toàn về vị trí tập kết, Đại úy Bùi Văn Vịnh cho biết: Lái xe vượt sông, hồ là một trong những nội dung khó. Huấn luyện trong điều kiện mực nước thay đổi, gió to, sóng lớn… đòi hỏi sự phối hợp của nhiều lực lượng. Trong quá trình huấn luyện, chúng tôi quán triệt để kíp xe nắm chắc quy tắc an toàn, huấn luyện cơ bản từ thao tác đơn giản đến phức tạp. Cùng với đó, chúng tôi được rèn luyện để bình tĩnh, tự tin vì xử lý các tình huống trên bờ rất đơn giản, nhưng khi xuống nước lại phức tạp hơn nhiều. Nhờ nỗ lực của cả kíp xe, đợt huấn luyện này, chúng tôi hoàn thành tốt nội dung đề ra, đảm bảo an toàn về người và phương tiện.

Trực tiếp chỉ huy, điều hành công tác tổ chức huấn luyện, Đại tá Lê Văn Cương-Sư đoàn trưởng Sư đoàn 320-thông tin: Đợt huấn luyện này là dịp tốt để rèn luyện, nâng cao trình độ tổ chức chuẩn bị cho xe tăng thiết giáp vượt sông của chỉ huy cơ quan trong Sư đoàn. Qua đó, nâng cao năng lực chỉ huy điều hành của đội ngũ cán bộ các cấp và hành động của kíp xe khi tổ chức thực hành bơi vượt sông trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Thông qua thực hành vượt sông, Bộ Tư lệnh Quân đoàn đánh giá đúng thực chất trình độ tổ chức, chỉ huy, kết quả huấn luyện, rèn luyện và nâng cao khả năng sử dụng các phương tiện thực hành vượt sông của các đơn vị, kịp thời rút kinh nghiệm, tiếp tục chỉ đạo để nâng cao chất lượng huấn luyện đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao.