Khắc phục tình trạng bùn thải nạo vét đổ ra biển Đề Gi

(GLO)- Ngày 7-4, ông Nguyễn Gần - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai (chủ đầu tư dự án khu neo đậu tránh trú bão đầm Đề Gi) - cho biết đã khắc phục sự cố bùn thải đổ ra biển Đề Gi (xã Đề Gi).

Trước đó, vào chiều 4-4, mạng xã hội Facebook lan truyền bài viết với nhan đề “biển Đề Gi đang bị bức tử bằng hàng trăm tấn bùn đen hôi thối”. Theo đó, mỗi ngày có lượng lớn bùn đen xả thải trực tiếp ra biển Đề Gi gây ô nhiễm môi trường.

Bùn thải nạo vét ở đầm Đề Gi đổ ra bãi biển thôn Chánh Lợi, xã Đề Gi. Ảnh: Người dân cung cấp

Lượng bùn thải này được nạo vét từ đầm Đề Gi, thuộc dự án khu neo đậu tránh trú bão đầm Đề Gi, do Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Dacinco thi công.

Kèm theo bài viết là hình ảnh, clip ghi lại cảnh bùn thải đen kịt đổ ra biển qua các đường ống khiến nước biển ven bờ đổi màu. Nội dung đăng tải thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng xã hội, trong đó nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc bởi tình trạng gây ô nhiễm môi trường.

Lượng lớn bùn thải từ bãi chứa đổ thẳng ra bờ biển. Clip: Người dân cung cấp

Ông Nguyễn Gần - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh - cho biết, sự việc xảy ra vào nhiều ngày trước do sự cố ngoài ý muốn.

Theo đó, bùn nạo vét được bơm lên khu vực có diện tích gần 40 ha, tại đây cặn bùn lắng xuống, còn phần nước mặt thoát ra biển theo các đường ống đặt tại điểm cuối. Tuy nhiên, bờ bao tại đoạn này sụp lún, khiến các đường ống bị tụt thấp dẫn đến bùn thải chảy ra biển.

"Hiện đơn vị thi công đang đắp bờ bao trên phần diện tích bãi chứa mở rộng, khi hoàn thiện mới tiến hành hoạt động nạo vét, đảm bảo không để tái diễn sự cố làm ảnh hưởng môi trường" - ông Gần thông tin.