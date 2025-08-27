Israel rung chuyển bởi biểu tình, quốc tế phẫn nộ vụ không kích Bệnh viện Nasser

Trong khi đó, cộng đồng quốc tế lên án mạnh mẽ vụ không kích của Israel vào Bệnh viện Nasser ở Khan Younis, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, trong đó có nhiều nhà báo, làm gia tăng sức ép ngoại giao đối với Tel Aviv.

Người Israel đồng loạt xuống đường phản đối chiến tranh

Ngày 26-8, làn sóng biểu tình đã lan rộng khắp Israel. Tại Tel Aviv, Jerusalem và nhiều thành phố khác, hàng chục nghìn người dân xuống đường trong chiến dịch mang tên “Ngày đấu tranh” do Diễn đàn Gia đình các con tin và người mất tích tổ chức. Đây là lần thứ hai chỉ trong vòng 10 ngày Israel chứng kiến các cuộc xuống đường quy mô lớn như vậy.

Hàng trăm người Do Thái và người Arab giơ cao biểu ngữ kêu gọi chấm dứt chiến tranh Israel - Hamas, trong một cuộc biểu tình tại Quảng trường Habima ở Tel Aviv, Israel. Ảnh: UPI

Người biểu tình mang theo biểu ngữ kêu gọi chấm dứt chiến tranh, giải cứu con tin và buộc chính phủ phải ngồi vào bàn đàm phán với Hamas. Họ phong tỏa nhiều tuyến đường huyết mạch, gây gián đoạn giao thông tại các đô thị lớn. Nhiều Bộ trưởng Israel cũng trở thành mục tiêu gây sức ép khi tư dinh của họ bị người biểu tình bao vây.

Hiện lực lượng Hamas vẫn đang nắm giữ 50 con tin Israel, trong đó 20 người được xác định còn sống, 28 người đã chết và 2 người chưa rõ tung tích. Trong khi đó, đàm phán ngừng bắn giữa Israel và Hamas tiếp tục lâm vào bế tắc.

Các phong trào xã hội, công đoàn, doanh nghiệp và nhiều tổ chức dân sự Israel cũng tham gia ủng hộ biểu tình, coi đây là nỗ lực cuối cùng để ngăn chặn vòng xoáy bạo lực kéo dài gần 2 năm qua. Giới phân tích cho rằng, sức ép trong nước có thể khiến chính phủ Israel phải tính toán lại chiến lược quân sự và ngoại giao, trong bối cảnh dư luận quốc tế ngày càng chỉ trích gay gắt.

Cộng đồng quốc tế lên án vụ không kích Bệnh viện Nasser

Trong khi phong trào phản chiến gia tăng trong nước, Israel tiếp tục đối mặt với làn sóng phản ứng dữ dội từ bên ngoài sau vụ không kích vào khu vực Bệnh viện Nasser ở Khan Younis hôm 25-8. Theo cơ quan y tế Gaza, ít nhất 20 người thiệt mạng, trong đó có 4 nhà báo của các hãng tin quốc tế như Reuters, Al Jazeera, The Independent Arabic.

Bệnh viện Nasser ở Khan Younis, phía Nam Dải Gaza ngày 25-8. Ảnh: Anadolu/Getty

Vụ việc diễn ra thành hai đợt. Quả tên lửa đầu tiên đánh trúng tầng cao nơi đặt phòng phẫu thuật và khu ở của bác sĩ, sau đó vài phút, tên lửa thứ hai lao xuống khi đội cứu hộ cùng phóng viên đang tiếp cận hiện trường, khiến thương vong tăng cao. Các nạn nhân bao gồm phóng viên ảnh Mohammad Salama (Al Jazeera), Hussam al-Masri (Reuters), Mariam Abu Daqqa (The Independent Arabic) và nhà báo Moaz Abu Taha.

Quân đội Israel thừa nhận đã tấn công và tuyên bố sẽ mở điều tra, song gọi đây là “tai nạn thương tâm”. Thủ tướng Netanyahu cũng bày tỏ “lấy làm tiếc sâu sắc”. Tuy nhiên, phản ứng này không xoa dịu được dư luận. Tổng Thư ký Liên hiệp quốc Antonio Guterres chỉ trích mạnh mẽ, coi thảm họa Gaza là “bản cáo trạng về đạo đức của nhân loại”. Ông kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, mở hành lang nhân đạo không bị cản trở và trả tự do cho toàn bộ con tin.

Nhiều quốc gia như Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Canada, Qatar, Australia và Thổ Nhĩ Kỳ đều đồng loạt lên án vụ tấn công, gọi đây là hành động “không thể chấp nhận được”. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cáo buộc Israel đang tiến hành những cuộc tấn công “tàn bạo nhằm phá hủy mọi giá trị nhân quyền”.

Các binh sĩ Israel tại Dải Gaza. Ảnh: Reuters

Các tổ chức bảo vệ nhà báo và nhân quyền như WHO, Ủy ban Bảo vệ Nhà báo, Cao ủy Liên hiệp quốc về nhân quyền cũng yêu cầu truy cứu trách nhiệm và bảo vệ an toàn cho phóng viên, nhân viên y tế tại vùng chiến sự. Hơn 240 nhà báo đã thiệt mạng kể từ khi xung đột Gaza bùng phát, biến nơi đây thành một trong những điểm nóng nguy hiểm nhất thế giới cho truyền thông quốc tế.

Trong một động thái đáng chú ý, Quỹ đầu tư quốc gia Na Uy-quỹ lớn nhất thế giới với giá trị 2.000 tỷ USD tuyên bố thoái vốn khỏi Tập đoàn Caterpillar (Mỹ) và 5 ngân hàng Israel do lo ngại liên quan đến các vi phạm nhân quyền ở Gaza. Quyết định này được đánh giá là cú đánh mạnh vào hình ảnh quốc tế của Israel, đồng thời phản ánh sự chuyển dịch trong quan điểm toàn cầu về cuộc chiến.

Trong khi đó, tình hình nhân đạo tại Gaza ngày càng bi thảm. 514.000 người, tương đương 1/4 dân số Palestine đang rơi vào cảnh đói ăn. Liên hiệp quốc đã chính thức tuyên bố nạn đói đang diễn ra, lần đầu tiên xuất hiện ở Trung Đông. Hệ thống y tế Gaza gần như tê liệt, bệnh viện thiếu thuốc men, nhiên liệu và thiết bị y tế sau hàng loạt vụ không kích.

Khi các cuộc biểu tình tiếp diễn và cộng đồng quốc tế liên tục lên án, câu hỏi lớn nhất hiện nay là liệu chính phủ Netanyahu có sẵn sàng thay đổi chiến lược để hướng tới một lệnh ngừng bắn và giải pháp chính trị hay vẫn tiếp tục con đường quân sự kéo dài đau thương.