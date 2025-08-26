Danh mục
Israel không kích bệnh viện ở Gaza khiến 15 người thiệt mạng

QUANG KHOA (Tổng hợp)

(GLO)- Bệnh viện Nasser ở Khan Younis, nơi đã chịu nhiều cuộc tấn công suốt gần hai năm qua, tiếp tục trở thành mục tiêu không kích ngày 25-8, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng.

Ngày 25-8, hãng thông tấn Reuters đưa tin, quân đội Israel đã tiến hành hai vụ không kích liên tiếp nhằm vào bệnh viện Nasser ở Khan Younis, miền nam Dải Gaza. Vụ không kích đầu tiên nhắm vào tầng 4 của cơ sở. Vụ thứ hai diễn ra sau khi các nhân viên cứu hộ cứu nạn, nhà báo và những người khác có mặt ở bệnh viện sau đợt tấn công đầu tiên.

Theo ông Mahmud Bassal, phát ngôn viên cơ quan phòng vệ dân sự Gaza, 15 người đã thiệt mạng, trong đó có 4 nhà báo và một nhân viên cứu hộ. Các nhân chứng khẳng định vụ tấn công gây hỗn loạn tại khuôn viên bệnh viện, nơi vốn đang tiếp nhận nhiều nạn nhân của xung đột.

afp.jpg
Người bị thương được di dời sau vụ không kích nhằm vào bệnh viện Nasser ở Khan Younis, miền nam Dải Gaza ngày 25-8. Ảnh: AFP

Bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis là bệnh viện lớn nhất miền nam Gaza, đã chịu nhiều cuộc tấn công trong suốt 22 tháng kể từ khi cuộc chiến Israel-Hamas bùng nổ. Bệnh viện đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng về vật tư và nhân viên.

Xung đột bắt đầu khi Hamas tấn công miền nam Israel khiến hơn 1.200 người chết, bắt hàng chục con tin. Chiến dịch tấn công đáp trả của Israel vào Gaza đến nay đã khiến hơn 62.600 người Palestine thiệt mạng, đa số là dân thường.

Theo Hiệp hội Nhà báo Palestine thông tin hơn 240 nhà báo Palestine đã thiệt mạng do hỏa lực của Israel ở Gaza kể từ khi chiến sự bùng phát ngày 7-10-2023. Tình hình được cho là đặc biệt nguy hiểm với đội ngũ truyền thông làm việc tại thực địa.

Các cuộc tấn công của Israel vào bệnh viện ở Gaza không phải là chuyện hiếm. Trước đó, một vụ tấn công bệnh viện Nasser vào tháng Sáu đã giết chết ba người và làm bị thương 10 người.

Vụ việc tại bệnh viện Nasser tiếp tục làm dấy lên lo ngại về mức độ nghiêm trọng của khủng hoảng nhân đạo tại khu vực, khi các cơ sở y tế vốn đã quá tải nay trở thành mục tiêu tấn công.

Hiện quân đội Israel và văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu chưa đưa ra phản hồi trước cáo buộc liên quan đến cuộc tấn công này.

