Huyện Ia Grai có tổng giá trị sản xuất đạt 8.618,8 tỷ đồng

Trong 9 tháng qua, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện Ia Grai đạt 8.618,8 tỷ đồng, đạt 60,37% kế hoạch, tăng 13,59% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó, ngành nông-lâm nghiệp-thủy sản thực hiện 2.342,8 tỷ đồng, đạt 46,98 kế hoạch, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2022; công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp-xây dựng là 3.614 tỷ đồng, đạt 70,93% kế hoạch, tăng 15,57%; thương mại, dịch vụ là 2.662 tỷ đồng, đạt 63,44% kế hoạch, tăng 17,11% so với cùng kỳ năm trước. Các chương trình mục tiêu Quốc gia được triển khai đồng bộ, tỷ lệ giải ngân vốn chương trình xây dựng nông thôn mới đạt 89,19%; chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi đạt trên 47%; chương trình giảm nghèo bền vững đạt trên 36,4%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn là 81,6 tỷ đồng, đạt 91% kế hoạch tỉnh giao và bằng 36% Nghị quyết HĐND huyện.

Cùng với đó, UBND huyện chỉ đạo ngành Giáo dục chuẩn bị tốt các điều kiện để bước vào năm học 2023-2024 với mục nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, triển khai thực hiện các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục. Ngành Y tế tập trung phòng-chống các loại dịch bệnh nguy hiểm như sốt xuất huyết, viêm đường hô hấp cấp, đau mắt đỏ… Trong 9 tháng qua, các cơ sở y tế đã khám, điều trị cho 27.882 lượt người. Lĩnh vực văn hóa, thể thao có nhiều hoạt động sôi nổi hướng về cơ sở. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Huyện ủy Tống Thới Mốc đánh giá cao những kết quả mà UBND huyện đã triển khai đạt được trong 9 tháng qua; đồng thời yêu cầu giai đoạn cuối năm 2023, UBND huyện cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Nâng cao chỉ số cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút doanh nghiệp đến đầu tư kinh doanh; tăng cường công tác thu ngân sách để đảm bảo đầu tư phát triển. Triển khai đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án đầu tư công trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn các xã thị trấn. Tập trung thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường; Đẩy nhanh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bí thư Huyện ủy lưu ý ngành Giáo dục huyện nhanh chóng khắc phục những khó khăn, nhất là tình trạng thiếu giáo viên và trang thiết bị dạy học. Các cơ sở y tế thực hiện tốt công tác khám-điều trị bệnh và phòng bệnh cho người dân. Ngành Văn hóa chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công hội đua thuyền độc mộc, kết hợp với liên hoan cồng chiêng năm 2023, kết nối với các sự kiện văn hóa, thể thao do tỉnh tổ chức. Tăng cường đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND huyện Lê Ngọc Quý yêu các phòng chuyên môn của huyện và UBND các xã, thị trấn siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính; thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện. Thực hiện tốt nhiệm vụ chuyển đổi số, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 theo Nghị quyết của Huyện ủy và HĐND huyện đề ra.