Huy động nguồn lực cho các chương trình trọng tâm trong xây dựng nông thôn mới

Những chương trình chuyên đề mà tỉnh tập trung thực hiện trong năm 2025 gồm: tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn; phát triển du lịch nông thôn; chuyển đổi số, hướng tới NTM thông minh; mỗi xã một sản phẩm (OCOP); khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng NTM; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự; xây dựng thí điểm trung tâm thu mua-cung ứng nông sản an toàn cấp huyện. Tổng kinh phí thực hiện các chương trình này lên đến gần 32.490 tỷ đồng.

Theo ông Trần Văn Văn-Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh: “Việc triển khai các chương trình chuyên đề nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ để đạt mục tiêu phát triển kinh tế một cách toàn diện, tạo cơ hội cho người dân nông thôn phát triển kinh tế; xây dựng nếp sống văn hóa, môi trường và đảm bảo an ninh nông thôn; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao. Đây cũng là cơ sở để các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM tập trung vào các xã, huyện phấn đấu đạt chuẩn NTM trong năm 2025 theo kế hoạch đề ra”.

Trong năm 2025, tỉnh sẽ tổ chức đoàn công tác liên ngành kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm OCOP đã được công nhận hàng năm. Ảnh: H.D

Theo đó, để bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn, tỉnh sẽ triển khai một số mô hình cụ thể như: cấp nước sạch tại vùng khan hiếm, khó khăn về nguồn nước trên địa bàn xã Ia Peng và Ia Hiao (huyện Phú Thiện), xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh đơn giản, ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu, phù hợp tập quán địa phương và khả năng chi trả của người dân. Ngoài ra, áp dụng thí điểm mô hình nhà vệ sinh đa năng tại một số trường học, nhà văn hóa, công sở tại thị xã Ayun Pa và các huyện Ia Pa, Krông Pa và Chư Păh; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sạch tập trung đã có tại huyện Đak Pơ; chợ an toàn thực phẩm quy mô cấp huyện, liên huyện tại Đức Cơ...

Với mục tiêu trở thành huyện NTM trong năm 2025, huyện Phú Thiện đã triển khai nhiều nội dung quan trọng nhằm đảm bảo kế hoạch, mục tiêu đề ra. Chủ tịch UBND huyện Trịnh Văn Sang cho hay: “Đến nay, huyện có 7 xã và 29 làng đạt chuẩn NTM. Để trở thành huyện NTM trong năm nay, huyện đã tập trung rà soát, đánh giá tổng thể các tiêu chí, từ đó tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Bên cạnh đó, tiếp tục lồng ghép, sử dụng có hiệu quả nguồn vốn thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia cũng như phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, liên kết phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị để nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Đặc biệt, thực hiện tốt chương trình chuyên đề về cấp nước sạch tại vùng khan hiếm, khó khăn về nguồn nước trên địa bàn xã Ia Peng và xã Ia Hiao”.

Đối với Chương trình OCOP, năm 2025, tỉnh triển khai nhiều hoạt động quan trọng như: tuyên truyền, xúc tiến thương mại cho các sản phẩm OCOP, tổ chức đoàn công tác liên ngành kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm OCOP đã được công nhận hàng năm. Đặc biệt, tỉnh tiếp tục đầu tư phát triển sản phẩm OCOP về du lịch cộng đồng làng Mơ Hra-Đáp (xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang).

Nói về mô hình này, ông Phan Đình Phùng-Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Kbang-cho biết: “Làng Mơ Hra-Đáp hiện có khoảng 230 hộ, trên 96% là người Bahnar. Đây là nơi còn lưu giữ nhiều nét văn hóa đặc sắc của người Bahnar nên được chọn phát triển sản phẩm OCOP về du lịch cộng đồng. Sau một thời gian triển khai, đã thu hút được lượng lớn khách du lịch đến tham quan và tìm hiểu về những nét văn hóa truyền thống của người dân nơi đây”.

Nhiều lao động tại xã Ia Pết (huyện Đak Đoa) được tạo công ăn việc làm tại các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn, cho thu nhập ổn định. Ảnh: H.D

Đối với mục tiêu chuyển đổi số, hướng tới xây dựng NTM thông minh, tỉnh tập trung chuyển đổi số bằng cách lồng ghép các lớp tập huấn về chuyển đổi số trong xây dựng NTM cho cán bộ cấp huyện, cấp xã, tổ công nghệ số cộng đồng… Từ đó, nâng cao kiến thức, kỹ năng áp dụng công nghệ thông tin, công nghệ số vào các hoạt động quản lý điều hành của chính quyền cơ sở, an ninh mạng, thương mại điện tử… Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng NTM cũng sẽ được triển khai với việc đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn nông thôn.

Theo Kế hoạch số 436/KH-UBND ngày 26-2-2025 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM năm 2025, nguồn vốn dự kiến huy động là hơn 8.215 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương 374,4 tỷ đồng, ngân sách địa phương 374,8 tỷ đồng, vốn lồng ghép hơn 2.132 tỷ đồng, vốn tín dụng hơn 3.424 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp khoảng 1.137 tỷ đồng, người dân đóng góp khoảng 772 tỷ đồng.

Một nội dung chuyên đề quan trọng nữa là chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng NTM, trong đó, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức và quảng bá các thành tựu khoa học công nghệ trong xây dựng NTM. Đối với chương trình phát triển du lịch nông thôn, tỉnh sẽ triển khai phát triển điểm du lịch nông thôn tại các huyện Đak Pơ, Chư Păh với một số hoạt động truyền thông, xúc tiến, quảng bá du lịch như: tổ chức hội thi nghề đan lát, dệt thổ cẩm truyền thống tạo ra các sản phẩm phục vụ du lịch, tay nghề ẩm thực truyền thống toàn tỉnh.

Ông Trần Văn Văn thông tin thêm: “Tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện của tỉnh, theo định hướng của Trung ương để phát huy tối đa nội lực trong xây dựng NTM, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí được hỗ trợ. Tăng cường phân cấp, nâng cao tính chủ động trong việc thực hiện các nội dung xây dựng NTM trên địa bàn xã; phát huy vai trò của người dân và cộng đồng dân cư, bảo đảm cơ chế rõ ràng để người dân chủ động bàn bạc, quyết định, tổ chức thực hiện. Đối với việc thực hiện các chương trình chuyên đề, sẽ tận dụng các nguồn lực được hỗ trợ theo hướng có trọng tâm, trọng điểm mang lại hiệu quả cao”.