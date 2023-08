(GLO)- Việc đăng tải, chia sẻ thông tin giả, sai sự thật trên không gian mạng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây nhiễu loạn thông tin, hoang mang trong cộng đồng. Để ngăn chặn tình trạng này, Phòng An ninh mạng và phòng-chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều giải pháp giúp người dân nâng cao cảnh giác, chủ động tố giác tội phạm sử dụng công nghệ cao và các hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng.