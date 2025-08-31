Hơn 1.100 vận động viên tranh tài tại giải Pleiku Music Night Run 2025

(GLO)- Chiều 30-8, tại Khu đô thị Suối Hội Phú (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai), hơn 1.100 vận động viên (VĐV) cùng nhau tranh tài ở 2 cự ly 21 km và 10 km trong khuôn khổ giải chạy Pleiku Music Night Run 2025. Đây là lần đầu tiên Gia Lai tổ chức giải chạy bộ kết hợp thể thao và âm nhạc.

Hơn 350 VĐV xuất phát ở cự ly 21 km. Ảnh: H.H

Ban Tổ chức đã phát ra hơn 1.100 bib cho các VĐV ở 2 cự ly này. Song trên thực tế, nhiều VĐV dù không mang bib vẫn hào hứng tham gia giải để hòa mình vào bầu không khí sôi động.

Trước khi sự kiện diễn ra, thời tiết tại trung tâm TP. Pleiku (cũ) nói chung và khu vực tại Khu đô thị Suối Hội Phú (phường Hội Phú) nói riêng tương đối bất lợi với những cơn mưa lớn.

Điều này khiến đường chạy ẩm ướt, nhất là đoạn qua Công viên Diên Hồng (phường Diên Hồng), gây khó khăn trong việc di chuyển. Tuy nhiên, khoảng 16 giờ, trời hửng nắng, tạo điều kiện thuận lợi cho giải.

Các runner hòa mình cùng những giai điệu cồng chiêng Tây Nguyên trên đường chạy. Ảnh: H.H

Đúng 17 giờ, hơn 350 runner tham gia cự ly 21 km xuất phát trong tiếng hò reo náo nhiệt. Nửa giờ sau, hơn 500 VĐV tham gia cự ly 10 km cũng bước vào đường chạy.

Trên suốt cung đường, các runner được tiếp thêm năng lượng từ 10 trạm nhạc. Bên cạnh âm thanh cồng chiêng rộn rã của làng Ốp, diễn tấu nhạc cụ dân tộc của nghệ nhân Rơ Châm Tih, các VĐV còn được thưởng thức những giai điệu hiện đại của The Cochin Band và Luigi Band hay màn trình diễn saxophone của nghệ sĩ Thanh Hồ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (phải) tham gia

﻿giải chạy. Ảnh: H.H

Với tinh thần “Sound and Speed, All You Need” (tạm dịch: Âm nhạc và tốc độ là tất cả những thứ bạn cần), Pleiku Music Night Run 2025 không chỉ là nơi các VĐV thử thách giới hạn bản thân, mà còn là dịp kết nối cộng đồng yêu thể thao, yêu âm nhạc, góp phần lan tỏa lối sống khỏe-sống vui.

Hàng trăm chân chạy hào hứng tham gia giải Pleiku Music Night Run 2025.

﻿Clip: Huy Toàn

Dưới đây là một số hình ảnh ấn tượng tại giải chạy:

Các runner nán lại để cùng hòa vào điệu xoang tại các trạm nhạc. Ảnh: H.H

Những trạm nhạc với giai điệu trẻ trung thu hút đông đảo VĐV. Ảnh: H.H

Các VĐV vừa được nghe nhạc saxophone vừa hoàn thành đường chạy. Ảnh: H.H

Mỗi trạm nhạc như một trạm tiếp sức cho các VĐV. Ảnh: H.H