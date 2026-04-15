Hội LHPN xã Tuy Phước Tây trao “đàn gà sinh kế” cho hội viên nghèo, cận nghèo

HẢI YẾN
(GLO)- Sáng 15-4, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Tuy Phước Tây đã trao 4 “đàn gà sinh kế” cho hội viên phụ nữ nghèo, cận nghèo trên địa bàn. 

Các hội viên được hỗ trợ sinh kế gồm: Trần Thị Kiều Loan (hộ cận nghèo, thôn Cảnh An 1); Nguyễn Thị Thu Hân (hộ nghèo, thôn Cảnh An 2); Nguyễn Ngọc Huyền Trân (hộ cận nghèo, thôn Bình An 2); Phan Thị Mỹ Nha (hộ cận nghèo, thôn Đại Hội).

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tuy Phước Tây tặng gà giống cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hải Yến

Mỗi hội viên được nhận 50 con gà giống, tạo điều kiện bước đầu để phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập và từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Nguồn gà giống được Hội vận động từ Công ty TNHH giống gia cầm Minh Dư.

Bên cạnh việc trao con giống, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tuy Phước Tây còn tích cực phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội giải ngân hơn 67 tỷ đồng cho 1.229 hộ vay. Qua đó, giúp chị em có thêm nguồn lực đầu tư sản xuất, mở rộng mô hình chăn nuôi, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Chị em có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ gà giống. Ảnh: Hải Yến
