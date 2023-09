(GLO)- Sáng 13-9, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình làm việc báo cáo, xin ý kiến Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh về dự án Luật Căn cước và Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở do Bộ Công an chủ trì soạn thảo, dự kiến trình Quốc hội khóa XV tại kỳ họp thứ 6.