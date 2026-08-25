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Thế giới

Haiti: Ít nhất 47 người thiệt mạng trong vụ đột kích của băng nhóm vũ trang

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo congluan.vn, Reuters, AP)

(GLO)- Ít nhất 47 người thiệt mạng và 22 người bị thương trong một vụ đột kích do các băng đảng vũ trang thực hiện tại Kenscoff, cộng đồng dân cư nằm trên khu vực đồi núi ở thủ đô Port-au-Prince của Haiti.

Con số thương vong có thể tiếp tục thay đổi do việc tiếp cận hiện trường và xác định nạn nhân còn gặp nhiều khó khăn.

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Bản đồ thị trấn Kenscoff nơi xảy ra vụ tấn công băng đảng. Ảnh: Google Maps

Vụ tấn công bắt đầu khoảng 22 giờ 30 ngày 23-8 (theo giờ địa phương). Các tay súng tràn vào Kenscoff, nổ súng và phóng hỏa nhiều ngôi nhà.

Một số cư dân cho biết, cảnh sát địa phương đã tìm cách chống trả và có người bị thương, nhưng không phát hiện thành viên băng đảng nào trong số những người thiệt mạng.

Vụ việc làm gia tăng sự phẫn nộ của người dân địa phương, khi nhiều nạn nhân thiệt mạng chỉ cách đồn cảnh sát vài phút di chuyển.

Chính phủ Haiti lên án vụ tấn công và cam kết tăng cường an ninh tại Kenscoff. Trong khi đó, Văn phòng Thủ tướng khẳng định, chính quyền sẽ khôi phục quyền kiểm soát tại khu vực này.

Nằm ở vị trí chiến lược, Kenscoff án ngữ các tuyến đường nối Port-au-Prince với Petion-Ville, nơi đặt trụ sở tạm thời của chính phủ cùng nhiều đại sứ quán và khách sạn, cũng như tuyến đường quan trọng từ thủ đô về miền Nam Haiti.

Kenscoff đã hứng chịu khoảng 12 cuộc tấn công của các băng nhóm vũ trang kể từ năm ngoái, khiến hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.

Theo ước tính của Liên hợp quốc, trong 2 tháng đầu năm 2025, các cuộc tấn công tại đây khiến hơn 260 người thiệt mạng, phá hủy hoặc đốt cháy 200 ngôi nhà và buộc khoảng 3.000 người phải sơ tán.

Bạo lực băng đảng cũng khiến tình trạng di dân tại Haiti lên mức kỷ lục, với khoảng 1,5 triệu người phải rời bỏ nơi cư trú. Thống kê của Liên hợp quốc cho thấy, hơn 3.100 người thiệt mạng và 1.189 người bị thương trên cả nước trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 6.

Các băng đảng hiện kiểm soát khoảng 70% thủ đô Port-au-Prince. Tình trạng bạo lực kéo dài cũng làm gia tăng lo ngại về khả năng Haiti tổ chức cuộc bầu cử đầu tiên tại nước này trong 10 năm, dự kiến diễn ra vào tháng 12.

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