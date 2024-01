Hà Tĩnh: Bắt thêm đối tượng liên quan vụ mua bán cá thể gấu chó

(GLO)- Chiều 18-1-2024, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã chủ trì buổi kiểm tra, bàn giao đưa vào sử dụng Hệ thống giám sát trật tự an toàn xã hội tại TP. Pleiku.

Công an H.Di Linh (Lâm Đồng) bắt giữ khẩn cấp Dương Thị Kim Cương (ngụ TT.Di Linh, H.Di Linh), người tạt xăng đốt cô giáo mầm non.

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đang tạm giữ 5 đối tượng, gồm: Đinh Lươp, Đinh H’dim (cùng 18 tuổi), Đinh Hiưp (21 tuổi), Đinh In (27 tuổi), Đinh N. (15 tuổi, cùng trú tại xã Chư Krêy) về hành vi khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép.

(GLO)- Ngày 18-1, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ayun Pa tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho học sinh Trường tiểu học Bùi Thị Xuân, xã Chư Băh.

(GLO)- Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) đang tạm giữ hình sự đối tượng Trương Thị Hòa (SN 1968, trú tổ 5, phường An Phú, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi cho "vay nóng" với lãi suất 360%/năm.