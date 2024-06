Gương sáng làng Khô Roa

Làng Khô Roa có 123 hộ với 605 khẩu. Với vai trò Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn, ông Đer đã tích cực tuyên truyền, vận động dân làng hưởng ứng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và trực tiếp tham gia hòa giải những vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong cộng đồng.

Ông Siu Đer kể: Đầu năm 2023, ông Siu Blê cùng vợ và người con gái út vượt biên sang Thái Lan. Nguyên nhân là do ông Blê bị một số đối tượng dụ dỗ, lôi kéo với lời hứa trốn ra nước ngoài sẽ có cuộc sống giàu sang. Tin lời kẻ xấu, vợ chồng ông Blê đã bán nhiều tài sản rồi dẫn theo con vượt biên. Tại xứ người, cả 3 người phải sống lay lắt trong căn nhà trọ chật chội, khổ sở. Đồng thời, phải lao động nặng nhọc để có tiền trang trải cuộc sống hàng ngày.

Sau khi biết sự việc, ông Đer tìm cách liên lạc để khuyên nhủ ông Blê trở về quê hương. Ông chia sẻ: “Tôi khuyên ông Blê và những người thân đi cùng đừng nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu nữa mà hãy trở về chăm lo làm ăn để phát triển kinh tế, không nơi nào bằng quê hương của mình. Cuối tháng 4-2024, ông Blê cùng các thành viên trong gia đình đã trở về địa phương. Sau khi ông Blê và vợ con hồi hương, tôi đã đến nhà thăm hỏi, động viên. Ông Blê cũng hứa sẽ tích cực làm ăn gây dựng lại kinh tế và không trốn đi nước ngoài nữa”.

Cũng theo ông Đer, với vai trò Trưởng thôn, ông phải gương mẫu trong lối sống, vận động con cháu tích cực chăm lo phát triển kinh tế, tham gia các hoạt động xã hội. Là Bí thư Chi bộ, ông vận động đảng viên phấn đấu trở thành tấm gương sáng trong mọi lĩnh vực.

Với những đóng góp tích cực của ông Đer, làng Khô Roa đã xây dựng mô hình camera an ninh và 5 tổ tự quản an ninh trật tự. Ông Đer còn tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong làng thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể quan tâm, giới thiệu, giải quyết việc làm; hỗ trợ vay vốn cho thanh niên địa phương để nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. Nhờ vậy, đến nay, làng Khô Roa chỉ còn 18 hộ nghèo, tình hình an ninh trật tự được ổn định.

Đại úy Hoàng Đình Sơn-Cán bộ Công an xã Ia Rong-cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao năng lực, tâm huyết của ông Siu Đer trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Ông là người không ngại khó, ngại khổ, không ngại va chạm và luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Trao đổi với P.V, ông Trương Văn Thành-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Rong-thông tin: Ông Đer là “cầu nối” đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, tuyên truyền, vận động bà con chăm lo phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh trật tự. Vừa qua, ông là người có công trong việc vận động ông Siu Blê hồi hương.