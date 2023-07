Gương sáng làng Kênh Mek

Năm 2015, anh Ksor Xương (SN 1988) được người dân tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn Kênh Mek. Đến năm 2019, anh đảm nhiệm thêm vai trò Bí thư Chi bộ làng. Trước đây, đường đi vào khu nhà mồ chỉ rộng chừng 1 m, xung quanh là ruộng rẫy lầy lội nên rất khó đi. Vì vậy, bà con phải lưu thông trên quốc lộ 14 vài cây số mới tới nơi. Đặc biệt, mỗi khi làng có đám tang, hàng chục phương tiện cùng lưu thông trên đường, gây cản trở và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước tình hình đó, anh tổ chức họp làng, họp chi bộ; đồng thời, tranh thủ thời gian đến từng gia đình giải thích để mỗi người dân hiểu rõ những lợi ích thiết thực của việc mở rộng tuyến đường. Nghe anh phân tích thấu tình đạt lý, dân làng đồng tình hưởng ứng, tự nguyện tự phá bỏ cây cối, tháo dỡ hàng rào, hiến đất để mở rộng đường. Đến nay, tuyến đường đi vào khu nhà mồ và khu sản xuất của làng Kênh Mek đã được mở rộng 5 m, tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản của bà con.

Không chỉ vận động người dân hiến đất làm đường giao thông, anh Xương còn tích cực tuyên truyền, vận động người dân nêu cao tinh thần cảnh giác trước các phương thức, thủ đoạn của tội phạm; vận động thanh-thiếu niên chấp hành pháp luật, không tham gia các tệ nạn xã hội. Làng Kênh Mek có 370 hộ với 2.119 khẩu, 90% là người dân tộc thiểu số. Những năm trước, do bị các đối tượng xấu rủ rê, lôi kéo, một số thanh-thiếu niên trong làng mắc các tệ nạn xã hội, hút chích, nghiện ma túy. Đặc biệt, để có tiền tiêu xài, các đối tượng này thường xuyên trộm cắp tài sản của người dân. Hành vi này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, bức xúc trong Nhân dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự.

Để ngăn chặn tình trạng này, anh phối hợp với lực lượng Công an và các hội, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, đấu tranh tố giác tội phạm, không tham gia các tệ nạn xã hội; cùng với Tổ tự quản an ninh trật tự làng thường xuyên tuần tra, theo dõi nắm tình hình. Đối với các trường hợp chưa chấp hành, anh phối hợp với lực lượng Công an xã tiến hành gọi hỏi, răn đe. Đến nay, ý thức chấp hành pháp luật của người dân ngày càng nâng cao, các đối tượng xấu không dám đến địa bàn quậy phá, trộm cắp, tình trạng thanh-thiếu niên vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội được kéo giảm.

Anh Rmah Nô chia sẻ: “Anh Xương còn dành thời gian đến từng nhà thăm hỏi, động viên, chia sẻ tâm tư tình cảm trong cuộc sống. Bản thân tôi trước đây thường đi làm ăn xa nên có những lúc ghen tuông vợ ở nhà có quan hệ bất chính với người khác. Vì vậy, vợ chồng sinh cãi cọ, nghi kỵ dẫn đến mâu thuẫn, tình cảm gia đình cũng rạn nứt kéo dài. Nhờ anh Xương đến nhà nói chuyện, phân tích, vợ chồng tôi đã xóa bỏ mâu thuẫn, bức xúc, tình cảm cũng gắn kết lại như xưa”.

Trao đổi với P.V, ông Lê Thanh Việt-Chủ tịch UBND xã Ia Le-đánh giá: Anh Ksor Xương là cán bộ năng nổ, nhiệt huyết, có nhiều đóng góp cho địa phương. Năm 2020, anh được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 153/CT-UBND ngày 9-12-2015 và Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 25-4-2016 của UBND tỉnh về công tác quản lý, giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng; năm 2021 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2020-2021.