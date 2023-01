Giấu két sắt trong phòng ngủ rồi báo mất trộm gần 4 tỷ đồng

Bà Đ. khai nhận do đang làm chủ một dây hụi, muốn tạo lòng tin cho nhiều người nên đã dựng lên "kịch bản" bị mất trộm két sắt và trình báo Cơ quan Công an số tài sản bị mất nhiều hơn so với thực tế.

Sáng 31/1, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang cho biết vừa tiếp nhận xử lý trường hợp báo tin sai sự thật rằng bị mất trộm tài sản trị giá gần 4 tỷ đồng, xảy ra tại ấp Chánh Hưng, xã Bình Long, huyện Châu Phú.

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang, khoảng 14 giờ ngày 30/1, Công an xã Bình Long, huyện Châu Phú tiếp nhận tin báo của bà P.T.Đ. (sinh năm 1975, trú tại ấp Chánh Hưng, xã Bình Long) bị mất trộm két sắt mini có chứa nữ trang các loại trị giá trên 3,9 tỷ đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh thành lập Đoàn công tác đến khám nghiệm hiện trường.

Tuy nhiên, quá trình làm việc với gia đình bà Đ., Đoàn công tác phát hiện két sắt bà Đ. báo bị mất trộm, được chính bà mang cất giấu trong phòng ngủ của mình.

Tiến hành kiểm tra két sắt, Cơ quan Công an phát hiện bên trong chỉ chứa nữ trang các loại trị giá trên 1,2 tỷ đồng, chênh lệch ít hơn trên 2,7 tỷ đồng so với tài sản bà Đ. trình báo bị mất trộm.

Làm việc với cơ quan chức năng, bà Đ. khai nhận do đang làm chủ một dây hụi, bản thân muốn tạo lòng tin cho nhiều người là có nhiều tài sản để thuận lợi hơn trong việc làm ăn, vì vậy, bà Đ. đã dựng lên "kịch bản" bị mất trộm két sắt và trình báo Cơ quan Công an số tài sản bị mất nhiều hơn so với thực tế.

Cơ quan Công an đang xử lý theo quy định của pháp luật đối với bà P.T.Đ.